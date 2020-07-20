У вівторок, 21 липня, дощі з грозами передбачаються у західних та північних областях України. Вдень температура повітря підніметься до +27°, а вночі – до +17°.

На Сході, Півдні та у Центрі переважатиме сонячна погода, місцями може спостерігатися хмарність. Вдень стовпчики термометрів піднімуться від +25° до +31°, вночі – від +14° до +19°.

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У середу, 22 липня, майже на усій території України буде хмарно з проясненнями.

Дощі та грози синоптики передбачають у двох областях: у Закарпатській та Івано-Франківській. Там температура повітря становитиме від +20° до +24°. На територій решти західних областей буде хмарно з проясненнями. Температура коливатиметься від +19 до +22 градусів тепла.

На Півночі та у Центрі прогнозується невелике похолодання. Повітря прогріється до +24° вдень та до +17° вночі.

На Сході та на Півдні буде спекотно. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +27° до +31°.

У четвер, 23 липня, в Україні метеорологи передбачаються хмарно з проясненнями.

Спека відступить і настане невелике похолодання. У західних та Північних областях спостерігатиметься від +21 до +24 градусів тепла.

У центральних та східних регіонах буде від +23° до +27°. На Півдні повітря програється до +29°.

У п’ятницю, 24 липня, збережеться така ж погода, як і напередодні. Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями на усій території України.

На Заході, Півночі та Центрі температура повітря буде від +21° до +26° вдень та від +10° до +14° вночі.

На Сході та Півдні передбачається вдень від +24° до +29°, вночі – від +12° до +19°.

Погода в Україні на липень

Синоптики передбачаються, що погода на липень в Україні буде переважно сонячною. Після сильних дощів, які пройдуть наприкінці червня і на початку липня настане суха і тепла погода.

У південних областях стовпчики термометрів підніматимуться вище +30°. На Закарпатті та у західних областях також буде спекотно – вище +30°.