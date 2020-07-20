Гороскоп на 21 липня 2020 по картах таро для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 липня 2020 радить Рибам чекати, Водоліям працювати, а Стрільцям дивитись на них, щоб заспокоїти нерви. І геть усім знакам зодіаку – не засмучуватись і пам’ятати, що завтра буде новий день і новий гороскоп.

Овен

Рицар чаш

Сьогодні може захотітися кинути все і поїхати рятувати тропічні ліси або хоча б обіймати маленьких панд. Тобто, творити добро найнереалістичнішим чином. Гороскоп на 21 липня радить: спробуйте замість панди обійняти когось, хто поряд з вами (спитавши спершу дозволу). Поділитися своїми почуттями. Зробити дрібну добру справу. Полити квітку. Зробіть світ трошки кращим місцем поряд з собою – він потім екстраполюється.

Тілець

Перевернута Помірність

Помірність ця вимушена. На вас звалилось забагато справ, більшість з яких ви набрали собі самі. І от, є потреба відпочити і не вбиватись в процесі роботи, а можливості немає. Якщо так буде тривати далі, ви виснажитеся вже до кінця дня, а попереду ще цілий тиждень. Якщо не робити хоча б маленькі перерви без роботи, чекайте на суперечки і агресію.

Близнюки

Імператор

Сьогодні – той день, коли вирішуєте ви. Все, велике і мале, буде складатись так, як ви вирішите. Потрібно лише, щоб були сили для вирішення усіх справ. Тому як тільки дочитаєте гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку, одразу ж складіть хоча б умовний план. Чим більше дрібниць ви вирішите завчасно або делегуєте іншим, тим більше енергії залишиться на важливі рішення.

Рак

Перевернутий Дурень

Будьте уважними до того, що робите сьогодні. Весь день є настрій вибігти із зони комфорту і стрибнути у невідоме бомбочкою, щоб подивитися, скільки бризок вийде. Спойлер: бризок буде багато, і всі вони полетять у вас. Всі необдумані та спонтанні вчинки можуть мати серйозні наслідки. Будьте чемними у цей день.

Лев

Маг

Вівторок, наче той понеділок, коли час починати нове життя. Перестати їсти цукор, почати тренуватись, кожний день читати по 20 сторінок, перестати сидіти у фейсбуці годинами. Сьогодні в гороскопі за картами таро вам випав Маг – карта волі, рішень і успіху. Сьогодні можна здійснити практично все, що ви задумували раніше. Тому не варто відкладати, почніть просто зараз.

Діва

Сімка чаш

Не всім просто обирати – і Дівам сьогодні особливо. Але нічого не поробиш – навколо вас вже купчиться необхідність обирати, вирішувати, відсіювати, як цікаві справи, так і дріб’язкові, ті, що не мають жодного значення. Від цього легко втомитися, десь до другої половини дня вам вже не буде хотітися нічого, крім як спати. Але серед цих численних виборів є речі, які насправді важливі для вас. Намагайтесь їх не пропустити.

Терези

Вісімка мечів

У Терезів сьогодні – офіційний день Гордієва вузла. Так, ви любите все зважувати і приймати правильні зважені рішення. Але логіка сьогодні призведе лише до того, що ви почуватиметесь у кутку, поки всі інші радісно грають після тихої години. Вперше в житті не спирайтеся на логіку. Робіть те, що спаде на думку, все, що хочеться.

Скорпіон

Сімка посохів

Такий сьогодні день, що здається всі нападають на вас. Всі проти ваших поглядів, всім щось не подобається. Вашим першим поривом буде суперечка та захист. І будуть ситуації, в яких так і треба чинити. Але у запалі бою будьте обачними. Можливо, частини суперечок можна було б уникнути, а деякі нападки були просто запитаннями з цікавості.

Стрілець

Трійка пентаклів

Дуже сильно може не вистачати сьогодні колег і спільної, а не самостійної роботи. Якщо вам краще за все працюється, коли можна перекинутись парою слів, вийти на перекур або каву, а на проекті неможливо зосередитись без звуків Меладзе в кабінеті, то день буде важким. Спробуйте генератори білого шуму, але краще за все – випишіть собі кудись причини, за якими працювати на самоті вам теж добре. Можливо, насправді все не так вже й погано. Хоча онлайн-вечірку все ж варто запланувати.

Козеріг

Перевернута Вісімка посохів

Немає часу пояснювати – весь день його обмаль, взагалі, жодної хвилинки. Все в вашому житті, що почалось раніше, тепер раптом повернеться і здійсниться. Дуже неспокійний вівторок. Найкраще, що ви можете зробити – це не лякатись його, а кинутись в потік подій і дати йому віднести вас до якогось симпатичного моря. Краще, щоб до Середземного, звісно, але тут вже як вийде.

Водолій

Вісімка пентаклів

Хоча б у Водоліїв сьогодні просто спокійний робочий день. Хороший, насправді – легко зосереджуватись, ніхто не дратує, всі поводяться, як розумні відповідальні люди. В цей чудовий день, коли все відбувається з плином часу, все ж не пускайте роботу на самотік. Будьте теж відповідальною розумною людиною. Часом буває корисно.

Риби

Сімка пентаклів

Не чекайте негайного ефекту від того, що робите. Бувають такі дні, коли треба просто зупинитись і почекати. Інакше ви можете випадково знищити ефективність власних зусиль, яка вже є, просто ще не помітна. Все буде, будьте терплячими.

Місяць для багатьох знаків зодіаку буде сприятливим. Більшість відчує, що прийшов час змін.

У цей період може початися новий виток подій, який буде стосуватися будинку, сім’ї, нерухомості, відносин з родичами.

Джерело: А как вам такой расклад