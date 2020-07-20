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Факти / Lifestyle

“Грип” виявився смертельною інфекцією: жінка прокинулася з чорними руками і ногами

В Австралії жінка прокинулася у жахітті наяву, коли виявила, що її пальці рук та ніг стали помітно темнішими, а на обличчі з’явилися фіолетові плями.

Напередодні молода австралійка Джуттіма Чіннасарі спокійно виконувала свої щоденні завдання, коли почала відчувати такі симптоми, як нудота, слабкість і висока температура.

Опубликовано Juttima Chinnasri Воскресенье, 13 октября 2019 г.

Але наступного ранку 30-річній жінці стало гірше і вона звернулася до лікарні.

У медзакладі пальці рук і ноги пацієнтки стали ще чорнішими через отруєння крові, спричинене менінгококовою інфекцією.

Врешті-решт Чіннасарі довелося перенести операцію з ампутації пальців рук та нижніх кінцівок.

Проте Джуттіма знайшла в собі сили жити далі і тепер намагається своїм прикладом надихати інших людей.

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В Австралії жінка прокинулася з чорними руками і ногами

Модель з ампутацією стала моделлю Playboy

Модель Марша Елль, яка, незважаючи на ампутацію, отримала запрошення знятися для квітневого випуску Playboy, радить людям ніколи не здаватися.

Елль народилася з проксимальним вогнищевим дефектом стегна, що вплинуло на зростання її правої ноги. Кінцівку дівчинці ампутували у віці п’яти років.

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

 

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Публикация от Marsha Elle (@marshaellemusic)

Фото: Juttima Chinnasri

Джерело: The Sun

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