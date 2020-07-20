Календар церковних свят на липень 2020

У церковному календарі на липень 2020 два великих православних свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня), яким закінчується багатоденний Петрів піст, який розпочався 15 червня.
Є ще одна важлива дата – 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України. Це не тільки церковне, а й державне свято. В Україні воно стало офіційним з 2008-го.
За легендою, цього дня у 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.
Список церковних свят на липень 2020
1 липня, середа – Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, Боголюбської ікони Божої Матері, Преподобного Леонтія Печерського
2 липня, четвер – Апостола Юди, брата Господнього, Преподобного Варлаама Важського, мученика Зосими
3 липня, п’ятниця – Благовірного князя Гліба Володимирського, Священномученика Мефодія, єпископа Патарського
4 липня, субота – Священномученика Терентія, єпископа Іконійського, Мученика Юліана Тарсійского
5 липня, неділя – Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зинона і Зини
6 липня, понеділок – Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих, мучениці Агрипини
7 липня, вівторок – Різдво Іоанна Предтечі (передбачив пришестя Ісуса Христа), Іванів день
8 липня, середа – День Петра і Февронії (покровителі сім’ї і шлюбу)
9 липня, четвер – Тихвінської ікони Божої Матері, Преподобного Давида Солунського
10 липня, п’ятниця – Преподобного Мартина Туровського, Праведної Іоанни-мироносиці
11 липня, субота – закінчення багатоденного Петрівського посту, Преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців, перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кіра та Іоанна, ікони Божої Матері Троєручиця
12 липня, неділя – День святих апостолів Петра і Павла
13 липня, понеділок – Собор славних і всехвальних 12 апостолів, Баликинської та Горбаневської ікон Божої Матері
14 липня, вівторок – безсрібників Косми і Даміана, Праведної Ангеліни, Преподобного Никодима Святогорця
15 липня, середа – Положення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, Святого Фотія, митрополита Київського, Охтирської ікони Божої Матері, одноденний піст
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16 липня, четвер – Преподобного Анатолія Печерського, перенесення мощей святителя Пилипа, митрополита Московського і всієї Русі чудотворця
17 липня, п’ятниця – Святого Андрія, архієпископа Критського, Преподобного Андрія Рубльова, іконописця, Благовірного великого князя Андрія Боголюбського, Галатської ікони Божої Матері, одноденний піст
18 липня, субота – Набуття мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького, Преподобного Афанасія Афонського, ікони Божої Матері Економіса
19 липня, неділя – Набуття мощей праведної діви Юліанії, княгині Ольшанської, Собор Радонежських святих, Преподобного Сисоя Печерського
20 липня, понеділок – Преподобного Фоми, Влахернської ікони Божої Матері
21 липня, вівторок – Казанської ікони Божої Матері, великомученика Прокопія
22 липня, середа – Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, Священномученика Кирила, єпископа Гортинського, Святого Феодора, єпископа Едеського, одноденний піст
23 липня, четвер – Положення ризи Господа Ісуса Христа в Москві, Преподобного Антонія Печерського, Коневської ікони Божої Матері
24 липня, п’ятниця – Спогад дива великомучениці Євфимії Всехвальної, Рівноапостольної княгині Ольги, в хрещенні Олени, одноденний піст
25 липня, субота – Ікони Божої Матері Троєручиця, Мучеників Прокла та Іліарія, Мучеників Феодора Варяга і сина його Іоанна, у Києві
26 липня, неділя – Собор архангела Гавриїла, Преподобного Стефана Савваїтова, мучеників Серапіона і Маркіяна
27 липня, понеділок – Преподобного Стефана Махрищського, Преподобного Онисима, чудотворця
28 липня, віторок – День хрещення Київської Русі-України, Рівноапостольного великого князя Володимира
29 липня, середа – Священномученика єпископа Афіногена і 10 його учнів, мучеників Павла, Алевтини (Валентини) та Хіонії, Чирської (Псковської) ікони Божої Матері, одноденний піст
30 липня, четвер – Великомучениці Марини (Маргарити), Святогірської ікони Божої Матері
31 липня, п’ятниця – мученика Еміліана, Преподобного Іоанна Багатостраждального, Преподобного Памви Печерського, одноденний піст.
Петрів піст у липні 2020
У липні віряни до 11 липня включно дотримуються багатоденного Петрівського посту, який завжди закінчується 12 липня Днем святих апостолів Петра і Павла.
Але починатися він може в різні дати, оскільки прив’язаний до святкування Трійці, яка теж має різні дати, тому що залежить від Великодня.
У 2020 році Апостольський або Петропавлівський піст почався 15 червня, тобто через тиждень після П’ятидесятниці.
Загалом же цей перший літній піст може тривати від 8 до 42 днів. Цього року – 27 днів.
Влітку буде ще один пост – Успенський (14-28 серпня).
А наприкінці року – Різдвяний, який традиційно розпочнеться 28 листопада 2020 року і закінчиться 6 січня 2021-го.