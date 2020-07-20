У місячному календарі на серпень 2020 буде багато сприятливих днів. В останньому місяці літа у багатьох складатимуться відносини з колегами. Буде покращена розумова діяльність.

Місячний календар на серпень 2020 допоможе визначити вам сприятливі і небезпечні дні.

Що і коли варто робити за місячним календарем на серпень, читайте на Фактах ICTV.

Місячний астропрогноз на 1 серпня

Вдалий час для вирішення складних питань, добре будуть складатися справи на роботі. У цей день варто уважніше ставитися до деталей, саме вони і допоможуть зробити непростий вибір.

Місячний астропрогноз на 2 серпня

Один з нейтральних днів. Астрологи рекомендують не звертати увагу на дрібниці і не витрачати енергію. Є ймовірність, що цей день багато що змінить в кар’єрі.

Місячний астропрогноз на 3 серпня

Хороший день для нових починань. Фінансові справи краще перенести на більш сприятливий день. Можливі конфлікти на роботі, однак їх можна легко загладити.

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Місячний астропрогноз на 4 серпня

Сприятливий день для будь-якої розумової і творчої діяльності. Все буде складатися якомога краще, але варто для цього докласти максимум зусиль.

Місячний астропрогноз на 5 серпня

У цей день варто займатися справами, які вимагають конкретики. Без ускладнень йтимуть справи, де необхідні консультації юристів. Фінансові операції будуть успішними.

Місячний астропрогноз на 6 серпня

Гармонійний день. У цей день все буде йти спокійно. Низькі ризики, що будуть труднощі на роботі. Для того щоб все складалося далі добре, рекомендується правильно розставити пріоритети.

Місячний астропрогноз на 7 серпня

У цей день ослаблена концентрація уваги, тому важливі зустрічі краще перенести. Рекомендується час витратити на активний відпочинок. Щоправда, справи, де потрібні капіталовкладення, будуть вдало складатися.

Місячний астропрогноз на 8 серпня

Один з небезпечних днів. Рекомендується залишатися вдома і не укладати важливих угод. Найбільш несприятливий день для укладання шлюбу. Самопочуття у більшості буде нормальним.

Місячний астропрогноз на 9 серпня

Астрологи рекомендують відкласти справи, які вимагають точності і продуманості. Високі ризики будь-якого роду конфліктів. Прекрасний час для позбавлення від шкідливих звичок.

Місячний астропрогноз на 10 серпня

У цей день все стабілізується. Фінансові проблеми швидко вирішаться, а проблеми з колегами на роботі налагодяться. У багатьох буде проявлятися схильність до ліні.

Місячний астропрогноз на 11 серпня

Нейтральний день для будь-яких починань. Є високі шанси, що ви отримаєте підвищення, тільки варто чітко продумати план спілкування з керівництвом.

Місячний астропрогноз на 12 серпня

У цей день добре йтимуть справи з нерухомістю, у багатьох буде посиленою розумова здатність. Чи не найбільш вдалий час для проведення фінансових операцій.

Місячний астропрогноз на 13 серпня

Вдалий час для енергійних справ. Збільшена інтелектуальна активність благотворно позначається на справах, що вимагають миттєвого прийняття рішень.

Місячний астропрогноз на 14 серпня

Можна сміливо займатися будь-якими фінансовими справами, а також укладати важливі угоди. Хороший день для планування майбутнього.

Місячний астропрогноз на 15 серпня

Нейтральний день. Астрологи рекомендують займатися кропіткою роботою і справами, які вимагають особливої ​​вдумливості.

Місячний астропрогноз на 16 серпня

Небезпечний день для кредитування та передачі грошей у борг. Потрібно чітко розробити план, як розпоряджатися фінансами далі.

Місячний астропрогноз на 17 серпня

У багатьох в цей день підвищується емоційна чутливість, тому рекомендується тактовніше і уважніше ставитися до близьких людей, це піде вам лише на користь.

Місячний астропрогноз на 18 серпня

Гарний час для занять спортом і іншими енергійними справами. Багатьох в цей день буде тягнути до авантюр, однак варто контролювати необдумані вчинки.

Місячний астропрогноз на 19 серпня

Вдалий день для кропіткої роботи. У багатьох добре просуватиметься робота, навчання, та будь-яке підвищення кваліфікації.

Місячний астропрогноз на 20 серпня

В цей день у багатьох загострюється інтуїція, вона дозволяє відрізняти союзників від ворогів. Астрологи рекомендують правильно підбирати слова і контролювати емоції.

Місячний астропрогноз на 21 серпня

Час для кропіткої роботи і усвідомленості. Успішні будь-які банківські операції та з нерухомістю.

Місячний астропрогноз на 22 серпня

Успішний день для плідної співпраці. Однак всі важливі питання рекомендується перенести на інший, більш вдалий день.

Місячний астропрогноз на 23 серпня

Нейтральний день. Рекомендується уникати конфліктних ситуацій і знаходити спільну мову з колегами. Можливі проблеми зі здоров’ям, однак для вирішення цієї проблеми досить просто відпочити.

Місячний астропрогноз на 24 серпня

Час для прийняття найбільш відповідальних рішень, хороший день для розробки бізнес-планів. Однак слід правильно розставити пріоритети.

Місячний астропрогноз на 25 серпня

Хороший день. Можна сміливо покладати на себе всілякі зобов’язання, які виявляться посильними.

Місячний астропрогноз на 26 серпня

У цей день краще поїхати до батьків і приділити належну увагу сім’ї. Правильно розставлені пріоритети в подальшому зможуть привести до успіху.

Місячний астропрогноз на 27 серпня

Чи не найкращий день для спілкування з державними органами. Висока ймовірність, що будуть затримки і проблеми з прибутком.

Місячний астропрогноз на 28 серпня

Небезпечний день. Необхідно контролювати свої емоції і стримувати гнів, який можна випустити на оточуючих.

Місячний астропрогноз на 29 серпня

Відмінний день для любові і духовних пошуків себе. Відносини з коханим перейдуть на більш високий рівень.

Місячний астропрогноз на 30 серпня

Відмінний день для саморозвитку і отримання нових навичок. Добре займатися самоосвітою, варто більше часу також приділити близьким.

Місячний астропрогноз на 31 серпня

Небезпечний день для любовних та інших відносин. Підвищена ймовірність конфліктів і розбіжностей в діловій сфері.

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