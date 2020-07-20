ОАЕ вперше запустили на Марс науковий та технологічний зонд

20 липня Об’єднані Арабські Емірати вперше запустили до Червоної планети науковий та технологічний зонд.

Запуск відбувся у Японії з наукового центру Танеґашіма. Його декілька разів відкладали через несприятливі погодні умови.

За попередньою інформацією, зонд досягне Марсу через сім місяців. Він перебуватиме на орбіті планети щонайменше два роки.

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За словами міністра передових наук Сари Амірі, вартість запуску досягає $200 млн.

Завдяки зонду можна буде побачити як змінюються сезонні явища та створити повне зображення марсіанської атмосфери.

– Це досить потужний сигнал для арабської молоді: якщо ОАЕ здатні досягти Марсу за менше ніж 50 років, вони здатні зробити набагато більше, – сказав директор проекту Омран Шараф.

Поточного року на Червону планету свої місії планують відправити США та Китай.

Також 30 липня планується запуск космічного корабля, який доставить марсохід Perseverance на Червону планету. Період запуску становить приблизно три тижні, з 30 липня до 15 серпня.