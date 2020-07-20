Нині Одеса – один із найбільш популярних напрямків внутрішнього туризму. Зазвичай, відпочинок починається з пошуку житла.

За 500-600 грн можна зняти однокімнатну квартиру. Це традиційний маленький одеський дворик, інколи навіть з парковкою. Тут буде кухня з пральною машиною, мікрохвильовкою, санвузол і, власне, сама кімната. Від квартири пішки до моря 30хв.

Щоб дорога до моря, як кажуть в Одесі, не робила вам нерви, доведеться розкошелитись за квартиру вдвічі більше. Стільки ж коштуватиме готель. З власною парковкою, що охороняється, щоденним прибиранням і сніданками.

Біля Аркадії номер коштуватиме 1300 грн зі сніданком, та 1100 без.

Про наступний сегмент житла в Одесі кажуть “гарно жити не заборониш”. Номер у 5 зірковому готелі біля моря з вишуканими сніданками, басейнами, фітнес-клубом та аніматорами коштуватиме в рази більше. Двохмісне розміщення від 7 тис. грн на день і майже до нескінченності.

Тож підіб’ємо підсумки по житлу: бюджетний варіант на двох – 600 грн на добу, середній сегмент 1300, люкс – від 7000.

Оселившись в Одесі, хутчіш до моря. До усіх міських пляжів доступ вільний і усі вони безкоштовні. Сервіс за бажанням.

Ліжко на пляжі у будній день коштує 200 грн, вихідний день 300 грн, шезлонги – 50 грн. Це середній сегмент. Шезлонги на піску біля моря плюс бар та кухня. Для тих, кому потрібен басейн, люксова атмосфера, дерев’яна підлога та анімація, множте ціну удвічі.

Якщо ви обираєте бюджетний відпочинок, в Одесі вистачає диких, необладнаних пляжів. Із недоліків: тут немає дерев’яних доріжок, шезлонгів, ліжок та офіціантів, які можуть принести вам їжу та напої. Із переваг: тут більше місця, чистіша вода і тут ви точно витратите менше грошей.

Підсумок по пляжних зонах у вихідний день: люкс 1400 грн за двох, середній сегмент 300, бюджетний – безкоштовно.

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З-за столу з легким відчуттям голоду це не про одеситів. Почнемо з бюджетного обіду із самообслуговуванням.

У недешевій Одесі можна знайти і доволі прийнятні бюджетні варіанти харчування. Міські буфети, у яких, наприклад, перша страва коштує від 20 до 30 грн, м’ясо від 30 до 40, гарніри у середньому 20 грн, салати теж 20 грн і напій 15. Тобто за 100 грн ви можете наїстись від пуза.

Кафе з офіціантами і більш вишуканою атмосферою коштуватиме вдвічі дорожче.

Для гурманів одеської кухні відомий місцевий ресторатор Савва Лібкін, окрім, вишуканих страв пропонує і фішечки. В одному з його ресторанів у спекотний день можна охолодитись і безкоштовно випити просекко з малиною прямо у фонтані.

У подібних закладах класу стандарт+ обід на двох вам обійдеться у 1,5 тис. грн.

Тож середній чек на одну людину у буфеті – 100 грн, у кафе 200, в ресторані 700.

Ще одна вагома стаття витрат одеського відпочинку – розваги.

Якщо ви любите відкрите море і у вас немає морської хвороби, то відпочинок під вітрилами вам точно сподобається, це 250-300 грн з людини за годину.

Без бананів та скутерів на одеському узбережжі теж нікуди. Скутер – 400 грн 5 хвилин, банан – 200 з людини.

Тим часом одеські екскурсоводи пропонують відкрити Одесу по-новому. Якщо це пішохідна прогулянка, вона коштує 150 грн, якщо це прогулянка на автівці, то 250 грн з дорослого.

Підсумок по розвагах: за 500 грн ви можете сходити на екскурсію і покататись на банані, за тисячу додати до всього похід у театр, і за 3 покрити увесь вищезгаданий спектр і ще покататись на яхті та на водному мотоциклі.

Тому зараз ми озвучимо вам середню ціну за 5 денний відпочинок в Одесі на одну людину в різних сегментах. Бюджетний зі зйомною квартирою, безкоштовним пляжем, мінімальними розвагами та недорогими обідами обійдеться у 7 тис. грн. Середній із готелем зі сніданками, більш розширеним спектром розваг, платними пляжами та обідами в кафе коштуватиме 15 тис.

І відпочинок класу люкс у 5 зірковому готелі з усіма можливими розвагами, елітними пляжами та походами до ресторанів влетить у понад 100 тис. грн на людину.

Не треба забувати, що в часи епідемії Covid-19 треба дотримуватись правил захисту. Втім, попри невтішну статистику недужих на коронавірус в Одеській області – на центральних вулицях, терасах кафе і ресторанів, зупинках громадського транспорту маски носять одиниці. Дотримуватися дистанції на популярних пляжах та вечірніх променадах туристи не поспішають.