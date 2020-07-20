Які фотографії найбільше подобаються користувачам Instagram
Декілька років тому Curalate провели дослідження на тему уподобань користувачів. Судячи з його висновків, можна сказати, що найбільше лайків збирають яскраві фото, зображення з фоном, фотографії в синіх відтінках, зображення, де видно структуру, з низькою насиченістю і переважаючим кольором.
Завдяки цій статистиці ви можете для себе вибрати тип фотографій, які можуть привернути увагу користувачів.
Публікуйте той контент, який подобається вам
Вивчіть свою стрічку, збережіть зображення, які вам найбільше подобаються. Потім проаналізуйте, що саме в цих фотографіях привернуло вашу увагу. Після цього ви можете планувати створення свого власного контенту, який буде цікавий в першу чергу вам і вашим підписникам.
Плануйте публікації
Ви можете за один похід або прогулянку зробити кілька хороших фотографій, але не поспішайте їх відразу ж публікувати. Сплануйте публікації з певною періодичністю і часом.
Обробка фото для Instagram
Коли у вас є концепція і приблизний план контенту, подумайте як ви будете обробляти фотографії. Вони повинні бути витримані в одному стилі. Для цього використовуйте схожі фільтри.
Не публікуйте контент, який не вписується в загальну концепцію акаунта
Навіть якщо це дуже цікава фотографія, але вона не вписується в загальний вигляд профілю, краще залиште її для Instagram Stories або для іншої соціальної мережі.