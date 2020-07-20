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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 20 липня, місячний день

У понеділок, 20 липня, Місяць перебуває в знаку Рак. Це 29 місячний день.

Це гарний час для стабільності. У понеділок будуть налагоджуватися справи з начальством, а всі фінансові справи легко вирішуватимуться.

У 29 місячний день підвищується емоційна чутливість. Варто обережніше і спокійніше реагувати на зауваження.

Астрологи рекомендують присвятити себе в цей день кар’єрі. Не варто відволікатися на справи, які в майбутньому будуть марними.

Також це вдалий день для саморозвитку і отримання нових навичок. Щоб надалі не довелося шкодувати про вчинки, варто заздалегідь продумати свій план дій в складній ситуації.

У понеділок астрологи радять у всьому покладатися тільки на свою інтуїцію, так як доводи розуму в цей день не діють.

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