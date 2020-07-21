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Факти / Lifestyle

13 запуск SpaceX за рік: Falcon 9 доставила в космос військовий супутник Південної Кореї

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв’язку для потреб південнокорейських військових.

Falcon 9 стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флоріді, о 17.30 за часом Східного узбережжя США (00.30 за київським часом).

За 8 хв 40 с після запуску багаторазова ракета-носій Falcon 9 здійснила керовану посадку на плавучій платформі Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

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Перший приватний політ на МКС

Приватна компанія SpaceX у співпраці з NASA вперше в історії США транспортувала астронавтів до МКС.

31 травня капсула Crew Dragon компанії SpaceX успішно пристикувалася до Міжнародної космічної станції і двоє американських астронавтів зайшли на її борт.

Спочатку запуск Crew Dragon планували на 27 травня, однак за 16 хвилин до старту запуск вирішили перенести через несприятливі погодні умови.

Джерело: SpaceX

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