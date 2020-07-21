21 липня іменини відзначає Олександр. Ім’я походить від грецької мови. Алекс – захисник і андрос – чоловік.

Олександр завжди наполегливо йде до своєї мети і тримає будь-яку ситуацію під контролем.

Він може керувати колективом і довіряти їм найскладніші справи. Олександр справедливий і вміє постояти за близьких.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках та СМС з Днем ангела Олександра.

Ти, Олександр, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Хай Ангел-хранитель вночі

Запалить тобі три свічі:

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду та прямоту,

Третя свіча – оберіг

Від усіх негараздів і лих.

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Олександр,

Прийми найщиріші мої привітання!

Хай тобі, Олександре, життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде поруч з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.