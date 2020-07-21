День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

21 липня віряни відзначають свято День Казанської ікони Божої Матері. Відповідно до історії, в 1579 році в Казані сталася пожежа. Дитині на ім’я Матрона було 10 років. Їй наснилася Богородиця, яка попросила відкопати її на попелище.
Матрона розповіла про побачене дорослим, які і відкопали ікону.
Віряни вважають ікону Казанської Божої Матері чудотворною. Вона допомагає боротися з негараздами і проблемами.
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Що потрібно робити в День Казанської ікони Божої Матері
- Відвідувати церкву і сповідатися;
- влаштовувати гуляння;
- відзначати весілля.
Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері
- Зловживати алкоголем;
- вступати в конфліктні ситуації;
- заздрити і обговорювати інших;
- здійснювати магічні обряди;
- шити і прати;
- займатися фізичною важкою працею.
У календарі церковних свят на липень також є ще одне велике свято День хрещення Київської Русі-України.
Це не тільки церковний, а й державне свято. В Україні він став офіційним з 2008-го.
За легендою, в цей день в 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.