День Казанської ікони Божої Матері: історія, прикмети і заборони

21 липня віряни відзначають свято День Казанської ікони Божої Матері. Відповідно до історії, в 1579 році в Казані сталася пожежа. Дитині на ім’я Матрона було 10 років. Їй наснилася Богородиця, яка попросила відкопати її на попелище.

Матрона розповіла про побачене дорослим, які і відкопали ікону.

Віряни вважають ікону Казанської Божої Матері чудотворною. Вона допомагає боротися з негараздами і проблемами.

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Що потрібно робити в День Казанської ікони Божої Матері

Відвідувати церкву і сповідатися;

влаштовувати гуляння;

відзначати весілля.

Що не можна робити в День Казанської ікони Божої Матері

Зловживати алкоголем;

вступати в конфліктні ситуації;

заздрити і обговорювати інших;

здійснювати магічні обряди;

шити і прати;

займатися фізичною важкою працею.

У календарі церковних свят на липень також є ще одне велике свято День хрещення Київської Русі-України.

Це не тільки церковний, а й державне свято. В Україні він став офіційним з 2008-го.

За легендою, в цей день в 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.