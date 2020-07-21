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Факти / Lifestyle

Гороскоп на 22 липня: найшвидший знак по цей бік Ріо-Гранде

Гороскоп на 22 липня 2020 для всіх знаків зодіаку радить, кому сьогодні краще відпочити, кому перестати ревнувати, а кому трохи скинути на поворотах і ділянках дороги з камерами спостереження.

Овен

Перевернута Вісімка чаш

Буває таке, що серіал не заходить від початку, але дивишся його сезон за сезоном – тому що раптом там далі найкраще? Багато хто так не лише з серіалами чинить, а з усім. Прочитавши гороскоп на 22 липня за картами таро, озирніться і подумайте, чи не прибило вас випадково до цих самих багатьох і чи не пора вам кинути те, що не виходить і не радує.

Гороскоп на 22 июля

Телець

П’ятірка  посохів

Сьогодні тягне вв’язуватись в найдаремніші суперечки. Особливо обережними будьте в соцмережах. Інакше можна написати невинний коментар про те, що гриби це не овочі. тому що вони не рослини і не тварини, а щось геть інше – і знайти себе години потому за погрозами вирахувати когось за айпі.

Гороскоп на 22 июля

Близнюки

Шістка пентаклів

Будь-яка допомога сьогодні – допомога з подвійним дном. Будь-які послуги, які хтось зробить для вас, потім відгукнуться якимись неприємними умовами. про які ви дізнаєтесь не одразу. Будь-яка допомога, яку запропонуєте ви, не повернеться до вас і буде забута. Тому якщо хочете сьогодні зробити добру справу – робіть її лише від чистого серця. Крім усвідомлення, що ви хороша людина, ви більше нічого все рівно не отримаєте.

Гороскоп на 22 июля

Рак

Диявол

Життєві дрібниці чатують на вас. Всі акції, реклами і маркетингові схеми направлені сьогодні на вас. Озирнутись не встигнете, і ось ви вже купуєте квартиру, тому що в подарунок за це вам пообіцяли кепку. Якщо не плануєте купувати квартир, будьте обережні і не відповідайте на дзвінки з незнайомих номерів.

Гороскоп на 22 июля

Лев

Перевернутий Відлюдник

Все дуже просто – якщо ви нікому не показуєте, наскільки ви круті, ніхто про це й не знатиме. Всі ваші вміння, здібності і прекрасні моральні якості мало чого варті, якщо ними не можна поділитись. Сьогодні діліться, хоча б спробуйте, або під кінець дня відчуття нереалізованості і самотності накриють вас.

Гороскоп на 22 июля

Діва

Королева чаш

Сьогодні ви з вашим пекельним чуттям можете зрозуміти, що комусь погано і потрібна ваша допомога та підтримка. Якщо у вас є на це сили – підтримайте і допоможіть, наприклад, Левам. Мало хто так само добре сьогодні може розуміти почуття інших людей. Використовуйте свій тимчасовий дар для хороших справ.

Гороскоп на 22 июля

Терези

Перевернута Королева посохів

В багатьох мовах заздрощі та ревнощі – одне і те ж слово. На вашій зодіакальній мові в гороскопі на 22 липня 2020 – також. Нескінченно тягнутиме порівнювати себе з іншими і збезцінювати чужі здобутки і успіхи. Нагадуйте собі про те, що це вас нікуди не приведе. Якщо вже порівнювати, то порівнюйте себе з собою, наприклад, п’ять років назад.

Гороскоп на 22 июля

Скорпіон

Перевернутий Рицар посохів

Ви сьогодні найшвидший знак по цю сторону Ріо-Гранде, але послухайте, якщо ви не почнете пригальмовувати на поворотах, то просто вилетите з траси, або взагалі потрапите на камери і штаф. Швидкість – це добре, але так ви впускаєте важливе і з резульлтаті летите все кудись не туди.

Гороскоп на 22 июля

Стрілець

Перевернута Двійка чаш

У вас може не ладнатись спілкування ні з ким і ні про що. Це можна й перечекати – завтра все має налагодитись саме по собі. Або, якщо не спілкуватись не варіант, ставити питання і давати детальні пояснення. Інакше, якщо вас можна буде зрозуміти неправильно – вас розумітимуть неправильно.

Гороскоп на 22 июля

Козеріг

Сімка посохів

Багато хто сьогодні сумніватиметься в вас і в тому, що ви робите. Не ведіться: головне, щоб в себе вірили ви самі. Можете сперечатись, протестувати і доводити – без вас цього ніхто не зробить, і якщо ви хочете заразити своїми переконаннями інших, треба діяти агресивно.

Гороскоп на 22 июля

Водолій

Перевернута Сімка мечів

Якщо вам здається, що щось в вашому житті не працює, то це вам не здається. Тільки не сьогодні. Сьогодні ви бачите все чесно і так, як воно є, без мішури, гарних вогників і серпанку самообману. Запам’ятайте все, що побачите. Все це можна виправити, якщо примудритися не забути цю чесну картинку. 

Гороскоп на 22 июля

Риби

Четвірка посохів

Якщо вийде, відпочиньте сьогодні. Ви добре викладувались в попередні дні, і  ще покажете в наступні. Але для цього треба набратися сил, і саме відпочинок – ваша головна на сьогодні справа. Відсуньте важливі справи на потім, на сьогодні залиште читання гороскопу за картами таро і інші дрібниці, підберіть хорошу музику для фону, переписуйтесь з друзями. Вам, сьогодні, так можна.

Гороскоп на 22 июля

Гороскоп на липень 2020 буде сприятливим. Багато хто відчують, що прийшов час щось змінювати у своєму житті. Розпочнеться новий виток подій, що стосуються дому, сім’ї, нерухомості, стосунків з родичами.

Джерело: А как вам такой расклад

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