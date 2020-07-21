Гороскоп на 22 липня 2020 для всіх знаків зодіаку радить, кому сьогодні краще відпочити, кому перестати ревнувати, а кому трохи скинути на поворотах і ділянках дороги з камерами спостереження.

Овен

Перевернута Вісімка чаш

Буває таке, що серіал не заходить від початку, але дивишся його сезон за сезоном – тому що раптом там далі найкраще? Багато хто так не лише з серіалами чинить, а з усім. Прочитавши гороскоп на 22 липня за картами таро, озирніться і подумайте, чи не прибило вас випадково до цих самих багатьох і чи не пора вам кинути те, що не виходить і не радує.

Телець

П’ятірка посохів

Сьогодні тягне вв’язуватись в найдаремніші суперечки. Особливо обережними будьте в соцмережах. Інакше можна написати невинний коментар про те, що гриби це не овочі. тому що вони не рослини і не тварини, а щось геть інше – і знайти себе години потому за погрозами вирахувати когось за айпі.

Близнюки

Шістка пентаклів

Будь-яка допомога сьогодні – допомога з подвійним дном. Будь-які послуги, які хтось зробить для вас, потім відгукнуться якимись неприємними умовами. про які ви дізнаєтесь не одразу. Будь-яка допомога, яку запропонуєте ви, не повернеться до вас і буде забута. Тому якщо хочете сьогодні зробити добру справу – робіть її лише від чистого серця. Крім усвідомлення, що ви хороша людина, ви більше нічого все рівно не отримаєте.

Рак

Диявол

Життєві дрібниці чатують на вас. Всі акції, реклами і маркетингові схеми направлені сьогодні на вас. Озирнутись не встигнете, і ось ви вже купуєте квартиру, тому що в подарунок за це вам пообіцяли кепку. Якщо не плануєте купувати квартир, будьте обережні і не відповідайте на дзвінки з незнайомих номерів.

Лев

Перевернутий Відлюдник

Все дуже просто – якщо ви нікому не показуєте, наскільки ви круті, ніхто про це й не знатиме. Всі ваші вміння, здібності і прекрасні моральні якості мало чого варті, якщо ними не можна поділитись. Сьогодні діліться, хоча б спробуйте, або під кінець дня відчуття нереалізованості і самотності накриють вас.

Діва

Королева чаш

Сьогодні ви з вашим пекельним чуттям можете зрозуміти, що комусь погано і потрібна ваша допомога та підтримка. Якщо у вас є на це сили – підтримайте і допоможіть, наприклад, Левам. Мало хто так само добре сьогодні може розуміти почуття інших людей. Використовуйте свій тимчасовий дар для хороших справ.

Терези

Перевернута Королева посохів

В багатьох мовах заздрощі та ревнощі – одне і те ж слово. На вашій зодіакальній мові в гороскопі на 22 липня 2020 – також. Нескінченно тягнутиме порівнювати себе з іншими і збезцінювати чужі здобутки і успіхи. Нагадуйте собі про те, що це вас нікуди не приведе. Якщо вже порівнювати, то порівнюйте себе з собою, наприклад, п’ять років назад.

Скорпіон

Перевернутий Рицар посохів

Ви сьогодні найшвидший знак по цю сторону Ріо-Гранде, але послухайте, якщо ви не почнете пригальмовувати на поворотах, то просто вилетите з траси, або взагалі потрапите на камери і штаф. Швидкість – це добре, але так ви впускаєте важливе і з резульлтаті летите все кудись не туди.

Стрілець

Перевернута Двійка чаш

У вас може не ладнатись спілкування ні з ким і ні про що. Це можна й перечекати – завтра все має налагодитись саме по собі. Або, якщо не спілкуватись не варіант, ставити питання і давати детальні пояснення. Інакше, якщо вас можна буде зрозуміти неправильно – вас розумітимуть неправильно.

Козеріг

Сімка посохів

Багато хто сьогодні сумніватиметься в вас і в тому, що ви робите. Не ведіться: головне, щоб в себе вірили ви самі. Можете сперечатись, протестувати і доводити – без вас цього ніхто не зробить, і якщо ви хочете заразити своїми переконаннями інших, треба діяти агресивно.

Водолій

Перевернута Сімка мечів

Якщо вам здається, що щось в вашому житті не працює, то це вам не здається. Тільки не сьогодні. Сьогодні ви бачите все чесно і так, як воно є, без мішури, гарних вогників і серпанку самообману. Запам’ятайте все, що побачите. Все це можна виправити, якщо примудритися не забути цю чесну картинку.

Риби

Четвірка посохів

Якщо вийде, відпочиньте сьогодні. Ви добре викладувались в попередні дні, і ще покажете в наступні. Але для цього треба набратися сил, і саме відпочинок – ваша головна на сьогодні справа. Відсуньте важливі справи на потім, на сьогодні залиште читання гороскопу за картами таро і інші дрібниці, підберіть хорошу музику для фону, переписуйтесь з друзями. Вам, сьогодні, так можна.

Гороскоп на липень 2020 буде сприятливим. Багато хто відчують, що прийшов час щось змінювати у своєму житті. Розпочнеться новий виток подій, що стосуються дому, сім’ї, нерухомості, стосунків з родичами.

Джерело: А как вам такой расклад