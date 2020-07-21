21 липня за народним календарем сьогодні свято Прокопа. Селяни розпочинали роботи зі збору врожаю.

У вівторок, 21 липня, іменини відзначають: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій.

Прикмети на 21 липня

Злі бджоли прогнозували настання спеки і посуху.

Стиглі стручки акації свідчать, що житня нива дозріла.

Якщо сіно не згодувати домашній худобі, то тварини не захочуть їсти корм, заготовлений для них на зиму.

Якщо колосок на Прокопія заткнути за пояс, то до кінця літа спина боліти не буде.

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Що не можна робити

Щоб не потривожити Водяного, який може потягнути під воду, у цей день не можна купатися.

Не варто починати далеку подорож на авто, бо шлях бути занадто складним та виснажливим.

Домашню роботу краще відкласти на інший день. Максимум – можна приготувати їжу.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.