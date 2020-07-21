У вівторок, 21 липня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 2 місячний день.

Хороший період для будь-яких починань. Багатьох тягнутиме до розваг, це допоможе розслабитися і сконцентруватися на важливому.

Астрологи зазначають, що у 2 місячний день у багатьох стабілізується фінансове становище. Обережніше ставитися варто до авантюр. Необдумані ризики можуть зіграти з вами злий жарт.

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Щоб уникнути втрат, не варто оформляти угоди з нерухомістю, акціями та підписувати серйозні договори.

Сприятливий день для занять фізичними вправами.

Цей день краще присвятити духовному розвитку й освіті.

У 2 місячний день у багатьох будуть налагоджуватися контакти з начальством. Однак не варто створювати конфліктні ситуації.

У місячному календарі липня 2020 буде багато сприятливих днів. У цей період варто не боятися ризикувати, є ймовірність, що всі справи, які ви запланували раніше, будуть успішними.