Коли святкувати День ангела Ольги в 2020 році у багатьох розділилися думки.

За церковним календарем іменини варто відзначати 24 липня. Цей день приурочили до дати смерті княгині Ольги, яка першою прийняла християнство у Київській Русі.

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Проте зустрічаються інші дати святкування Дня ангела Ольги: 10 лютого, 5 і 14 березня, 17 і 24 липня, 23 листопада.

Відомо, що 17 липня іменини відзначають на честь святої страстотерпице княгині Ольги Романової, святої Тетяни, Анастасії та Марії.

10 лютого – це день мучениці Євдокимової, 5 березня – мучениці Кошельова, 14 березня – преподобної мучениці Жильцової, 23 листопада – мучениці Масленнікової.

Календар свят

В Україні календар свят на липень налічує 14 різних дат, які варто відзначати. Загалом усі свята приурочені до різноманітних професій.

Найвизначніше свято у липні – День хрещення Русі, яке припадає на 28 липня.