Гороскоп на 23 липня 2020 для всіх знаків зодіаку садить Близнюків на дієту, Ракам погрожує кармою, а Терези ніжно підштовхує в прекрасне майбутнє.

Щоб дізнатися, які події очікують на вас у четвер, 23 липня, Факти ICTV публікують гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами таро.

Овен

Перевернута Десятка мечів

Сьогодні ви просто ні. Занадто втомливо, занадто важко. Простіше за все уявити себе сьогодні хом’яком, який біжить і біжить, а дорога все не закінчується.

Гарні новини – ось-ось ви зможете відпочити, і в вас знову з’являться сили. Не втрачайте надію, ваша втома обернеться чимось хорошим.

Телець

Двійка мечів

Будьте уважні. Перед вами сьогодні буде важливий, але старанно замаскований під якусь дурницю, вибір.

Будь-яка дрібниця може обернутися важливими наслідками через тиждень, рік, десять років.

Близнюки

Колісниця

Якщо хотіли колись сісти на дієту, то сьогодні за гороскопом на 23 липня 2020 саме той день, коли варто це зробити. Сили волі в вас сьогодні стільки, що підкорювачі Арктики плачуть у своєму минулось сльозами заздрощів.

Будь-які неприємні справи і несприятливі умови здадуться дрібними – користуйтесь цим.

Рак

Справедливість

Сьогодні всі Раки отримають те, на що заслуговують. Хтось морозиво на завтрак, хтось раптову премію, хтось в калюжу вступить в сухий сонячний день.

Миттєва карма слідкує за вами, намагайтесь бути сьогодні добрими, ввічливими і дружніми.

Лев

Перевернутий Ієрофант

Всіх, хто хоче сьогодні радити (крім цього гороскопу за картами таро, хоча можете і його також) виставляйте одразу геть. Чужі поради все тільки зіпсують і ускладнять.

Робіть так, як вважаєте правильним саме ви. Навіть якщо це здається божевіллям. Сьогодні – такий день, коли божевілля працює.

Діва

Трійка пентаклів

Пам’ятаєте, на початку карантину ви позаписувалися на курси і вебінари? Сьогодні прийшов час взятися за роботу.

Весь день тягне вчитись, і вчитися вам сьогодні буде легко. Ну, тобто, якщо колись ви хотіли розібратись в тому, як саме влаштована квантова фізика – вперед.

Терези

Двійка посохів

Зберіть всі свої дивовижні ідеї і далекі плани, подивіться на них. Потім відберіть ті, які подобаються особливо сильно – і зробіть їх короткочасними.

Досить планувати, почніть вже щось робити для того, щоб мрії стали реальністю. Якщо не сьогодні, то коли?

Скорпіон

Дурень

Ви готові кинутись у пригоду. Яку завгодно, просто дуже хочеться чогось нового. Якщо будете необачні, то нове може виявитись таким, що затягне назавжди і не відпустить, тому спробуйте почати з малого.

З іншого маршруту для прогулянки, іншої марки молока. А потім, зрозумівши, що все йде добре, робіть що хочете.

Стрілець

Перевернута Четвірка пентаклів

Дуже страшно відпустити те, що маєте, але карта в гороскопі на 20 липня прямо каже, що вже пора. Поки ви тримаєтесь за свою уявну стабільність, ви втрачаєте інші можливості, шанси, час і бажання.

Витратьте сьогодні день на те, щоб подумати, як мінімізувати ризики, але й не зав’язнути в стабільності назавжди.

Козеріг

Король чаш

До вас прийшов дар одноденної підвищеної емпатії. На місці будь-кого ви зможете сьогодні уявити себе і зрозуміти, що спонукало і лякало інших людей. Це рідкісна і цінна можливість.

З нею ви зможете виправити старі суперечки, уникнути нових, та й взагалі, зробити так, щоб всі оточуючі стали знайомими, а знайомі друзями.

Водолій

Колесо фортуни

В житті щось змінюється – не опирайтесь цим змінам, це просто неможливо. Єдине, що ви можете зробити, це вже тепер подумати, а як змінитесь ви, який новий ви увійдете в новий виток свого життя, що в собі можна виправити, а що варто лишити незмінним.

Так ви отримаєте дорожню карту своїх недоліків та переваг. А з картою – це ж вже не зовсім страшна невідомість, правда ж?

Риби

Дев’ятка чаш

Карта вечірок і простих доступних радощів. Сьогодні не відмовляйте собі ні в чому. Пийте, їжте, танцюйте, співайте на все горло.

Радості в вас дуже багато, і чим голосніше та яскравіше ви її демонструватимете, тим швидше вона перекинеться на інших людей довкола.

Гороскоп на липень

Астролог Марина Скаді у докладному гороскопі на липень 2020 розповіла, чого варто очікувати усім знакам зодіаку у другому місяці літа.

Для Левів липень стане періодом визнання власних помилок, що згодом допоможе здобути вражаючу внутрішню силу і рішучість.

Скорпіони ж матимуть достатньо сил та енергії, щоб наважитися на зміну роботи.

А от найважче буде Водоліям – емоційні переживання візьмуть гору над раціональністю, і місяць пройде у ностальгійних спогадах за помилками минулого.

Джерело: А как вам такой расклад