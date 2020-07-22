Календар церковних свят на липень 2020

У церковному календарі на липень 2020 два великих православних свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня), яким закінчується багатоденний Петрів піст, який розпочався 15 червня.

Є ще одна важлива дата – 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України. Це не тільки церковне, а й державне свято. В Україні воно стало офіційним з 2008-го.

За легендою, цього дня у 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.

Список церковних свят на липень 2020

1 липня, середа – Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула, Боголюбської ікони Божої Матері, Преподобного Леонтія Печерського

2 липня, четвер – Апостола Юди, брата Господнього, Преподобного Варлаама Важського, мученика Зосими

3 липня, п’ятниця – Благовірного князя Гліба Володимирського, Священномученика Мефодія, єпископа Патарського

4 липня, субота – Священномученика Терентія, єпископа Іконійського, Мученика Юліана Тарсійского

5 липня, неділя – Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зинона і Зини

6 липня, понеділок – Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих, мучениці Агрипини

7 липня, вівторок – Різдво Іоанна Предтечі (передбачив пришестя Ісуса Христа), Іванів день

8 липня, середа – День Петра і Февронії (покровителі сім’ї і шлюбу)

9 липня, четвер – Тихвінської ікони Божої Матері, Преподобного Давида Солунського

10 липня, п’ятниця – Преподобного Мартина Туровського, Праведної Іоанни-мироносиці

11 липня, субота – закінчення багатоденного Петрівського посту, Преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців, перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кіра та Іоанна, ікони Божої Матері Троєручиця

12 липня, неділя – День святих апостолів Петра і Павла

13 липня, понеділок – Собор славних і всехвальних 12 апостолів, Баликинської та Горбаневської ікон Божої Матері

14 липня, вівторок – безсрібників Косми і Даміана, Праведної Ангеліни, Преподобного Никодима Святогорця

15 липня, середа – Положення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, Святого Фотія, митрополита Київського, Охтирської ікони Божої Матері, одноденний піст

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16 липня, четвер – Преподобного Анатолія Печерського, перенесення мощей святителя Пилипа, митрополита Московського і всієї Русі чудотворця

17 липня, п’ятниця – Святого Андрія, архієпископа Критського, Преподобного Андрія Рубльова, іконописця, Благовірного великого князя Андрія Боголюбського, Галатської ікони Божої Матері, одноденний піст

18 липня, субота – Набуття мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького, Преподобного Афанасія Афонського, ікони Божої Матері Економіса

19 липня, неділя – Набуття мощей праведної діви Юліанії, княгині Ольшанської, Собор Радонежських святих, Преподобного Сисоя Печерського

20 липня, понеділок – Преподобного Фоми, Влахернської ікони Божої Матері

21 липня, вівторок – Казанської ікони Божої Матері, великомученика Прокопія

22 липня, середа – Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, Священномученика Кирила, єпископа Гортинського, Святого Феодора, єпископа Едеського, одноденний піст

23 липня, четвер – Положення ризи Господа Ісуса Христа в Москві, Преподобного Антонія Печерського, Коневської ікони Божої Матері

24 липня, п’ятниця – Спогад дива великомучениці Євфимії Всехвальної, Рівноапостольної княгині Ольги, в хрещенні Олени, одноденний піст

25 липня, субота – Ікони Божої Матері Троєручиця, Мучеників Прокла та Іліарія, Мучеників Феодора Варяга і сина його Іоанна, у Києві

26 липня, неділя – Собор архангела Гавриїла, Преподобного Стефана Савваїтова, мучеників Серапіона і Маркіяна

27 липня, понеділок – Преподобного Стефана Махрищського, Преподобного Онисима, чудотворця

28 липня, віторок – День хрещення Київської Русі-України, Рівноапостольного великого князя Володимира

29 липня, середа – Священномученика єпископа Афіногена і 10 його учнів, мучеників Павла, Алевтини (Валентини) та Хіонії, Чирської (Псковської) ікони Божої Матері, одноденний піст

30 липня, четвер – Великомучениці Марини (Маргарити), Святогірської ікони Божої Матері

31 липня, п’ятниця – мученика Еміліана, Преподобного Іоанна Багатостраждального, Преподобного Памви Печерського, одноденний піст.

Петрів піст у липні 2020

У липні віряни до 11 липня включно дотримуються багатоденного Петрівського посту, який завжди закінчується 12 липня Днем святих апостолів Петра і Павла.

Але починатися він може в різні дати, оскільки прив’язаний до святкування Трійці, яка теж має різні дати, тому що залежить від Великодня.

У 2020 році Апостольський або Петропавлівський піст почався 15 червня, тобто через тиждень після П’ятидесятниці.

Загалом же цей перший літній піст може тривати від 8 до 42 днів. Цього року – 27 днів.

Влітку буде ще один пост – Успенський (14-28 серпня).

А наприкінці року – Різдвяний, який традиційно розпочнеться 28 листопада 2020 року і закінчиться 6 січня 2021-го.