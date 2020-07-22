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Факти / Lifestyle

Не стриглася і не мила голову 64 роки: жінка відростила 6-метровий дред

У В’єтнамі живе 83-річна Нгуєн Тхі Дінь, яка не стриглася і не мила голову 64 роки.

За цей час на голові у бабусі виріс 6-метровий дредд.

У 19 років її турбували сильні головні болі. Батьки водили її до фахівців, але причину так і не визначили. Тоді жінка вирішила, що у неї болить голова через стрижки і миття волосся з шампунем.

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З 19 років вона жодного разу не стриглася і не мила голову. Через це її волосся перетворилося на джгут.

За словами жінки, незважаючи на похилий вік, її волосся відростає щорічно на 10 см.

  • У В'єтнамі жінка не стриглася і не мила голову 64 роки
  • У В'єтнамі жінка не стриглася і не мила голову 64 роки
  • У В'єтнамі жінка не стриглася і не мила голову 64 роки
  • У В'єтнамі жінка не стриглася і не мила голову 64 роки
  • У В'єтнамі жінка не стриглася і не мила голову 64 роки
  • У В'єтнамі жінка не стриглася і не мила голову 64 роки
Не стриглася і не мила голову 64 роки: жінка відростила 6-метровий дред / 3 фотографии

У США жінка відростила бороду

Мешканка штату Вірджинія в США перестала голитися і відростила бороду. Жінка страждає синдромом полікістозних яєчників, через що в її крові міститься занадто багато чоловічих гормонів.

Жінка протягом 10 років билася, намагаючись приховати волосся на підборідді, грудях і спині від оточуючих, і дуже комплексувала.

Однак пізніше вона набула впевненості завдяки бородатої британської моделі Харнам Каур і моделі Еш бір.

Джерело: Malayalam Asiavillenews

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