Що корисно їсти влітку: топ-3 продукти

Літо – та пора року, коли потрібно їсти максимально корисні і насичені вітамінами продукти Факти ICTV разом із дієтологом Наталією Бочаровою розібрались, на які топ-3 продукти літа варто звернути увагу на ринку чи в продуктовому магазині.

В свій щоденний літній раціон варто побільше внести зелені, ягід та овочів, а от від жирної та важкої їжі треба утриматись: червоне м’ясо їсти 1 раз на тиждень, рибу — двічі.

Зелень

Потрібно вживати багато зелені: салати, базилік, шпинат, руколу. Наприклад, базилік має такі вітаміни: А, С, В2, РР, каротин, рутин. Крім того, його вживають для гострого зору та міцного імунітету. В шпинаті ціле джерело вітамінів С, A, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К, в ньому багато заліза, калія, цинка, магнія та кальція. А ще рекомендують їсти зелень у свіжому вигляді та додавати до кожної страви.

Ягоди

Щоденний раціон харчування потрібно внести ягоди. При цьому, радять їсти їх без цукру та вранці. Є принцип, за яким потрібно обирати: ягоди повинні бути неушкодженими та не дуже солодкими. В таких більше корисних елементів.

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Овочі

Ні для кого не секрет, що овочі багаті на вітаміни, особливо, якщо вони не оброблялися термічно. Наприклад, авокадо, горіхи, оливкова олія, різне насіння допомагають у засвоєнні вітамінів в організмі.

І головне, не забувайте пити багато води, до якої можна додавати лайм, м’яту та імбир.

Правильне харчування необхідне влітку. Це принесе користь та очистить організм від важких шкідливих речовин. Факти ICTV дали декілька порад про те, як почати правильно харчуватися.