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Факти / Lifestyle

Вчені довели, що чоловіча бісексуальність існує

Чоловіча бісексуальність існує. До такого висновку прийшли вчені з Великої Британії і США.

Вони провели низку досліджень, які підтвердили їх припущення, що деяких чоловіків дійсно можуть сексуально збуджувати люди будь-якої статі.

Під час досліджень вчені прикріплювали до пенісів чоловіків спеціальні гаджети, які фіксували рівень збудження під час перегляду чоловічої та жіночої еротики.

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Вчені визначили, що бісексуальні чоловіки також можуть віддавати перевагу конкретній статі або мати схильність до гомосексуалізму або гетеросексуальності.

Дослідження проводилися для того, щоб встановити справедливість, оскільки жіноча бісексуальність сприймається в суспільстві простіше, ніж чоловіча.

Які жінки найбільше люблять секс

Вчені Андалузького інституту сексології та психології визначили, що жінки з вищою освітою і ті, які працюють, мають вище лібідо, ніж жінки з середньою освітою і домогосподарки.

Для цього дослідники попросили 22 тис. жінок з 71 країни заповнити спеціальний опитувальник.

За результатами досліджень більший інтерес до сексу проявили бісексуальні жінки і лесбіянки, ніж гетеросексуальні жінки.

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences

Фото: Dreamstime

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