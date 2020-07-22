22 липня відзначається кілька свят. На міжнародному рівні відзначається День боксу і День мозку.

Міжнародний день мозку заснований, щоб привернути увагу людей і органів охорони здоров’я до питань, які стосуються здоров’я людини.

Незважаючи на прогрес в медицині, нервова система людини досі залишається найменше зрозумілою для лікарів.

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Також 22 липня відзначається свято на честь Колочської та Кіпрської чудотворних ікон Божої Матері, яка має свою історію. Колись селянин купив ікону і поставив у своєму будинку. Його родич приклався до неї і зцілив свою хворобу.

Іменини 21 липня відзначають: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат і Федір.

Що не можна робити 22 липня:

Сваритися.

Відмовляти в допомозі.

Традиції 22 липня:

Яскраві зірки – до грози.

Потемніла місяць – до поганої погоди до кінця літа.

Роса – до злив.

Багатий урожай чорниці – до морозної зими.

Веселка – до спекотної погоди.

Церковні свята

Кожен день в Україні відзначаються різні церковні свята. Ключовим святом є Великдень, від якого залежать дати перехідних свят.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.