У липні 2020 буде 15 днів зростаючого місяця. Це вдалий час для планування важливих справ і успішних ділових переговорів.

Перша чверть в липні 2020 припадає на такі дати: з 1 по 4 липня, з 21 по 26 липня, з 23 по 31 липня.

У цей період астрологи рекомендують якомога більше часу приділити саме саморозвитку та самовдосконаленню.

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У багатьох в зростаючий місяць в липні 2020 буде підвищеною концентрація уваги, що в подальшому допоможе досягти вам бажаного результату.

Також буде сильно помытною активність, проте це може негативно позначитися на особистому житті. Період зростаючого місяця буде також успішним для переїздів, подорожей і будь-яких інших нових етапів у житті.

У ці дні можна не боятися ризикувати, найімовірніше, удача буде на вашому боці. Щоб уникнути конфліктів на роботі, астрологи радять знайти правильний підхід до начальства, і обговорити робочі моменти, які вас цікавлять.

У липні 2020 будуть особливо сильними і магнітні бурі. У другому місяці літа вони пройдуть чотири рази. Тому метеозалежним людям потрібно бути готовими до фізичного і емоційного дискомфорту.