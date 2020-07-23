День ангела Антона: короткі привітання та листівки

День ангела Антона святкують 23 липня на честь мученика Антонія Нікопольського та засновника Києво-Печерської лаври Антонія Печерського.
З давньоримської мови це ім’я означає “вступати у бій”, “змагатись” чи “квітка”.
Загалом Антони можуть відзначати свої іменини 48 разів на рік.
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Факти ICTV зібрали найкращі короткі привітання у СМС та листівках на День ангела Антона.
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З Днем ангела, Антоне! Здоров’я, щастя та удачі. Нехай поряд будуть вірні друзі, які завжди тебе підтримають та щаслива сім’я. Успіху в усіх починаннях.
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Нехай кожного дня тобі посміхається сонце, а хмар та дощу не буде у твоєму житті!
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З Днем ангела! Бажаємо, щоб твій вірний помічник захищав тебе, оберігав та допомагав оминути усі нещастя та невдачі!
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Антоне, вітаємо з Днем ангела! Бажаємо великої наснаги, безмежного щастя та здоров’я. Нехай усі твої починання завершуються успіхом, а невдач не буде на твоєму шляху!
Календар свят на липень
У церковному календарі на липень 2020 українці святкують два великих православних свята – Івана Купала (7 липня) та День святих апостолів Петра і Павла (12 липня), яким закінчується багатоденний Петрів піст, який розпочався 15 червня.
Є ще одна важлива дата – 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.