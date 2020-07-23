Жінки з іменем Ольга святкують День ангела 24 липня.
Також Ольги святкують іменини 10 лютого, 6 та 14 березня, 17 липня та 23 листопада.
Княгиню Ольгу – найвідомішу власницю цього імені – православна церква зарахувала до лику святих.
Ім’я Ольга означає “свята” і має скандинавське походження, від імені Хельга.
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Факти ICTV публікує вітальні картинки з Днем ангела Ольги.
Свята у липні 2020
У церковному календарі на липень 2020 було чимало великих свят.
До кінця місяця буде ще одна важлива дата – 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.
Воно стало офіційним святом в Україні з 2008 року.
За легендою, саме в цей день у 988 році князь Володимир повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.