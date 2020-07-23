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Факти / Lifestyle

День ангела Ольги – привітання в картинках

Жінки з іменем Ольга святкують День ангела 24 липня.

Також Ольги святкують іменини 10 лютого, 6 та 14 березня, 17 липня та 23 листопада.

Княгиню Ольгу – найвідомішу власницю цього імені – православна церква зарахувала до лику святих.

Ім’я Ольга означає “свята” і має скандинавське походження, від імені Хельга.

Читайте: День Ольги: історія свята

Факти ICTV публікує вітальні картинки з Днем ангела Ольги.

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

День ангела Ольги: привітання в картинках

Свята у липні 2020

У церковному календарі на липень 2020 було чимало великих свят.

До кінця місяця буде ще одна важлива дата – 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України.

Воно стало офіційним святом в Україні з 2008 року.

За легендою, саме в цей день у 988 році князь Володимир повернувся до Києва, щоб охрестити весь народ.

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