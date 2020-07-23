День ангела Володимира: привітання в картинках

Чоловіки з іменем Володимир святкують День ангела 23 липня.

Згідно з православним календарем, Володимири святкують іменини 45 разів на рік.

Князя Володимира Великого – найвідомішого власника цього імені – православна церква зарахувала до лику святих.

Ім’я Володимир означає “володар світу” і має слов’янське походження.

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Факти ICTV публікують вітальні картинки з Днем ангела Володимира.

Свята у липні 2020

Для зручності Факти ICTV публікували церковний календаріна липень 2020, де зібрано чимало великих свят.

Зокрема, 28 липня виповнюється 1 032 роки з Дня хрещення Київської Русі-України, що нерозривно пов’язано із постаттю Володимира Великого.

Саме цього дня у у 988 році князь Володимир розпочав християнізацію русичів, що сприяло становленню Русі як могутньої європейської держави.