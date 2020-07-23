Гороскоп на 24 липня 2020 для всіх знаків зодіаку обіцяє шумні свята Козерогам, тихі – Рибам, і віддає Тельцям всі трагічні ролі.

Овен

Король пентаклів

Якщо у вас все ще немає власної імперії – торгової, ацтеків, зла, будь-якої – якраз час її почати будувати з усього, що підвернеться під руку. Сьогодні для цього є всі умови, і навіть гороскоп на 24 липня благословляє на це. Поставте собі імперський марш і починайте.

Телець

Перевернута Королева чаш

Трагедії на рівному місці, в яких ви – то Офелія, то Отелло – розквітають довкола вас навіть без особливих зусиль або запитів з вашого боку. Бувають такі дні: яблуко може викликати скандал, прохання передати за проїзд – третю світову війну, а чек в магазині буде підбивати закотити скандал ось просто так.

Близнюки

Рицар пентаклів

Затягніть пояс дужче – надто вже хороший день для роботи. Все, що сьогодні буде зроблене, буде зроблене не просто так, а відізветься в майбутньому чимось хорошим. Взагалі, всі Близнюки сьогодні заливають фундамент власного майбутнього, і робити це варто старанно і без зайвої метушні.

Рак

Шістка чаш

День, коли варто згадувати все хороше, ну, і погане також, але краще хороше, що було раніше – в юності та ще далі. Передивіться фотографії, знайдіть профілі своїх однокласників, подзвоніть батькам. Все, що повертає вас в часи дитинства, і так проникає в життя. Встигнете першими – впустите лише хороше.

Лев

Десятка пентаклів

Про все, що робите, питайте себе сьогодні: “Який це залишить слід?” За гороскопом на 24 липня в вас сьогодні такий день, що можна випадково потрапити в вічність. Як саме – залежить від вас. Буде це смішний пост, який розійдеться скрінами, дописана книжка, угода сторіччя або пропозиція, з якої почнеться прекрасна родина? Це вам вирішувати.

Діва

Перевернута Четвірка мечів

Найкраще Дівам сьогодні постаратися нічого не робити. Взяти паузу, подумати добре над наступним кроком, все спланувати і почекати до завтра. Так, все підштовхує до того, щоб діяти просто зараз. Чиніть супротив, як можете.

Терези

Вісімка мечів

Може статись так, що сьогодні ви потрапите в складу і безвихідну ситуацію, в якій життя стисне з усіх сторін і не випустить. Це небезпечно, але послухайте, по-перше, все мине саме по собі. А якщо ви не хочете терпіти, в вас буде можливість позбутися проблем від початку. Якщо відчуєте всередині, що не треба щось робити – не робіть.

Скорпіон

Перевернутий Туз мечів

Спробуйте свої сили в чомусь, що вам важливо. Сьогодні великий шанс провалитись і зазнати поразки, але ніби не насправді. Так ви зрозумієте, як можна стати кращими, чого не вистачає для успіху. І до того моменту, як будете готові почати по-справжньому, все точно вийде.

Стрілець

Перевернута Двійка мечів

А ось вам, Стрільці, досить чекати і обирати. Все одно неможливо прорахувати все завчасно, все одно світ вносить корективи. Ви по дорозі з усім розберетесь, правда. Тож візьміть себе за загривок і викиньте з уявного човна в уявну ріку. Випливете – це гороскоп на 24 липня точно обіцяє.

Козеріг

Зірка

Приходить п’ятниця , і ви відчуваєте, як до вас повертається воля до життя і радість прийдешніх вихідних. І справді, чого там чекати. Впустить трохи вихідних в сьогоднішній день і втягніть у цю пробну версію якомога більше людей, яких знаєте.

Водолій

Трійка мечів

Все ніби добре, але тихі кішки, яка зазвичай сплять на глибині душі, сьогодні шкрябають, сумно нявчать і голодно гарчать. І все здається не тим. Все трохи гірше, трохи сумніше, трохи не так, як могло би бути. Є і хороші новини – лише сьогодні цих кішок ви можете наловити,зрозуміти, хто вони, і щось з цим зробити. Знайти те, що отруює хороші дні – це теж дуже цінно.

Риби

Перевернута Шістка посохів

Успіхи сьогодні можуть бути або дрібними, або просто їх ніхто не помітить. Головне, що потрібно сьогодні – це оцінювати себе по достоїнству, навіть якщо інші тимчасово осліпли і не можуть цього зробити.З часом до них також дійде. Поки що святкуйте свої перемоги тихо, але урочисто.

Гороскоп на липень

Українська астролог Марина Скаді поділилася із Фактами ICTV докладним гороскопом на липень 2020 та розповіла, чого варто очікувати знакам зодіаку у другому місяці літа.

Найбільш вигідним липень стане для Близнюків, Дів, Скорпіонів та Риб.

Більш обережними у своїх думках та рішеннях астролог радить Овнам, Левам, Стрільцям та Водоліям.

Джерело: А как вам такой расклад