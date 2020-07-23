Гороскоп на тиждень, з 20 до 26 липня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 20 до 26 липня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тиждень починається з молодика (з’єднання Сонця і Місяця) у знаку Рака, яке відбудеться 20 липня о 20.33 за київським часом. Під час молодика енергетичний обмін між людиною і зовнішнім середовищем, мінімальний. У підсвідомості людини народжуються нові імпульси і ідеї, але вони ще чітко не визначені.

У цей час можна починати тільки ті справи, які давно заплановані і досконально прораховані, – вони отримають гідний розвиток. А ось ідеї, які щойно прийшли на думку реалізовувати не варто, оскільки, можна припуститися помилки, яку буде складно виправити. Втім, про ці проекти не варто забувати. Багато з них, з часом, виявляться дуже цінними і, неодмінно, втіляться.

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У день, коли на небі буде молодик варто поставити собі запитання – що мені потрібно, щоб жити, розвиватися і рухатися вперед. З’єднання Сонця і Місяця, як архетипи чоловічого і жіночого початків, дають життя, наповнення силою та енергією.

Поточний тиждень – це перша чверть місячних фаз (Місяць, який росте). У цей час енергії течуть з внутрішнього середовища у зовнішнє. Збільшується активність людей, а навколишнє середовище стає піддатливим для впливу. У ці дні вітається максимальна ділова активність. Зараз творча діяльність людини збігається з природними ритмами.

Гороскоп для Овнів

Овни відчують незвичайну енергію. Ви схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, робити необдумані вчинки, ухвалювати поспішні рішення, часом, перевищуючи свої можливості або повноваження. Якщо правильно скористатися енергією цього періоду, можна вирватися зі складних життєвих обставин. У цей час ви активні, рухливі та легкі на підйом. Якщо вам не вистачало рішучості щось здійснити, використовуйте цей період. Однак варто уникати крайнощів, адже це може призвести до сильного внутрішнього перенапруження, в результаті – проблем зі здоров’ям.

Гороскоп для Тельців

Зростає ваша творча активність, контактність, здатність сприймати та аналізувати інформацію. З’являються можливості у повній мірі використовувати свій талант і знання, щоб отримати матеріальну вигоду. Сприятливий період для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Вам вдасться ефектно висловити свої ідеї, запровадити на роботі деякі нововведення і вдосконалення, оптимально організувати робочий процес. Робота з документами, навіть якщо і завдасть клопоту, в результаті, завершиться вдало.

Гороскоп для Близнюків

У контактах і зв’язках стаєте активними та енергійними. Добре проявляєте себе у професії, з’являється творча активність, впевненість у собі. Кількість громадських зв’язків зростає. З керівництвом і впливовими особами ви легко знайдете спільну мову, зможете висловити свої міркування. Якщо ви довго займалися, якимось проектом, то можливий фінансовий успіх. Протягом тижня спілкування з дітьми або романтичним партнером принесе чуттєве та інтелектуальне задоволення. Хороший період для демонстрації своїх розумових здібностей.

Гороскоп для Раків

Зміни, які відбуваються у цей період, не залежать від вашої волі або бажання, цілком можливі фінансові складнощі, особливо щодо спільних ресурсів, аліментів, спадщини або боргів. Обставини можуть змусити відмовитися від застарілих, безперспективних ділових стосунків і тенденцій. Молодик 20 липня багатьом представникам знака Рака принесе емоційну втому, невпевненість, але друга половина тижня буде сприятлива, всі неприємності, які виникатимуть, – швидкоплинні, серйозних неприємностей не принесуть.

Гороскоп для Левів

Позитивні імпульси в усіх сферах. Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що суттєво допоможе у вирішенні справ у цей період. Тиждень сприятливий для початку нових справ, здійснення творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення вищого суспільного становища. Слушна нагода для романтичних зустрічей, розваг і світських заходів. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити хороший старт на весь наступний рік.

Гороскоп для Дів

З’являється схильність до кардинальних трансформацій, змін у будинку, які за розсудливого підходу, можуть виявитися вельми конструктивними. Зміни настрою і нервозність негативно впливають на нові взаємини – вони можуть раптово закінчитися, так і не розпочавшись. Може визріти необхідність зміни місця проживання або ремонту. Будь-яка робота, що вимагає активності і застосування фізичної сили або використання різних інструментів, виявиться успішною. Це хороша можливість, щоб скинути напругу, яка накопичилася, а для цього підійде спорт або активний відпочинок.

Гороскоп для Терезів

Зросте прагнення до лідерства, активність у професійних і політичних справах. Зависокі вимоги до партнерів і необгрунтовані ревнощі, можуть стати приводом для конфліктів і навіть розриву. Через ризиковані рішення з негативними результатами можна дійти до втрати довіри навколишніх, наслідком чого може стати втрата роботи. Внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких можуть стати фінансові втрати. Рішення ділових і виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, але якщо бути розсудливим, цього можна уникнути.

Гороскоп для Скорпіонів

Проекти, які вже існують, справи, розпочаті раніше, у цей період йдуть успішно, оскільки посилюються лідерські здібності та з’являється жага до дій. Успішна інтелектуальна робота. Ви легко схоплюєте ідеї, пропозиції що-небудь зробити або організувати. Стосунки з колегами і керівництвом хороші, всі хочуть подобатися один одному – так що гріх не скористатися слушним моментом для звернення до керівництва з проханнями і пропозиціями. Сприятливий час для занять з дітьми, похвала і заохочення допомагають активізувати бажання займатися творчістю, розвиватися, читати, вивчати.

Гороскоп для Стрільців

Загалом, тиждень сприятливий. Ви стаєте активними, оптимістичніше дивитися в майбутнє. Присутні деякі розбіжності в думках та інтересах, але з’ясування стосунків виявиться конструктивним для шлюбу і корисним для обох сторін. Те ж можна сказати і про романтичні стосунки. Тиждень продуктивної інтелектуальної діяльності та успішного вирішення багатьох завдань. Успішно впроваджуються практичні, раціональні ідеї. Вдало складаються короткі ділові поїздки, купівля офісної та побутової техніки.

Гороскоп для Козерогів

Завдяки реорганізації робочої обстановки зросте продуктивність праці у подальшому. Сприятливий тиждень для конструктивного обговорення поточних справ і завдань. Хороший період для запрошення в гості потрібних людей. Приємне спілкування з друзями, колегами, однодумцями, зроблять цей тиждень дуже позитивним. Є можливість отримати приємні звістки, довгоочікуваного листа. Можлива несподівана вигода і фінансові надходження. Стримуйте себе в емоціях, інакше нервозність спровокує загострення хронічних захворювань шлунка.

Гороскоп для Водоліїв

Ваша активність зростає, і це привертає до вас партнерів протилежної статі. Хороший період для пояснень, заручин, одруження, але тільки для людей, впевнених у своїх почуттях. Вдалий час для вирішення багатьох домашніх проблем, особливо щодо безпеки і оформлення житла. Чудовий перід для налагодження стосунків у сім’ї. Можуть виникати суперечки у стосунках з жіночим персоналом і партнерами-жінками, але водночас, складається вдала обстановка для вирішення конфліктних питань.

Гороскоп для Риб

Період сприятливий для романтики і активного відпочинку. Головне, не захоплюватися процесом і не ухилятися від професійних обов’язків. У цей період існує велика ймовірність обману, особливо з боку жінок. Будьте пильні – марні зусилля стануть причиною фінансових складнощів у майбутньому. Не вірте пліткам і не вплутуйтеся в інтриги. Направте всю свою енергію на якісні транформації ділових і партнерських стосунків, для переобладнання виробництва або офісу.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.