Погода на вихідні в Україні – 25 і 26 липня 2020

У суботу, 25 липня, дощі і грози прогнозують на заході та півночі України, на решті території країни – без опадів.
Найвища температура очікується на півдні до +32°. У східних областях трохи прохолодніше – до +28°.
У центрі і на півночі України до +27°. Через дощі в західних регіонах буде на кілька градусів менше: від +21° до +25°.
У Києві також пройдуть грози, температура повітря удень сягатиме +28°.
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У неділю, 26 липня, грози накриють більшу територію України та поширяться на північні регіони аж до Сум.
На півдні і сході температура повітря підвищиться до +33°.
У центральних областях – від +26° до +30°.
На півночі та заході середня температура становитиме +23°.
У столиці дощитиме другий день поспіль.
В Укргідрометцентрі кажуть, що літо в Україні триватиме до кінця вересня.
Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.
Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.