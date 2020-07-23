Прикмети у високосний рік 2020 стануть корисною інструкцією, як спокійно пройти цей період і не нажити проблем. Часто його асоціюють з бідою, і тому заборони у високосний рік 2020 допоможуть попередити негативні ситуації.
Високосний рік вважається категорично невідповідним періодом для більшості починань, але чому так відбувається – достовірно невідомо.
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Факти ICTV розібралися, що не можна робити у високосний рік 2020 і які є прикмети.
Заборони у високосний рік 2020:
- продавати тварин або заводити нових;
- вінчатися і одружуватися;
- починати власну справу;
- змінювати роботу;
- купувати житло;
- вагітніти і народжувати дітей;
- розповідати комусь про свої справи і плани;
- висаджувати і сіяти.
Прикмети у високосний рік 2020:
- у високосний рік не можна нічого купувати на смерть, інакше вона скоро настане.
- собаки виють – не до добра. Якщо ви почули їх виття, тоді скажіть: Вся сім’я при мені (імена членів вашої сім’ї). Амінь.
- не можна підбирати з землі круглі предмети – не до добра.
- не можна збирати гриби і траву, особливо на Івана Купала, який проходить 6 липня. Прийшовши в ліс, треба вимовити: Високосний рік, залиш собі погане, а мені дай взяти дороге. Амінь.
- вагітним не можна стригти волосся.
- якщо дитина народиться 29 лютого, в документах про народження рекомендується записати 28 лютого або 1 березня.
- у високосний рік не можна колядувати.
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