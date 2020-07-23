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Вийшов перший трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

23 липня українська студія GSC Game World презентувала дебютний трейлер другої частини відеоігри S.T.A.L.K.E.R. про Чорнобильську зону.

Вона вийде на Xbox Series X і ПК, а також буде доступна на сервісі Xbox Game Pass.

За словами розробників, гравців чекає якісна графіка і пророблений світ, радіація і мутанти, поведінка яких буде змінюватися залежно від гравця, а також кілька варіантів фіналу.

Читайте: Fear the Wolves: перший трейлер гри від творців S.T.A.L.K.E.R.

Робота над S.T.A.L.K.E.R. 2

Інформація про старт роботи над продовженням гри S.T.A.L.K.E.R. з’явилася ще у 2018 році.

Розробники анонсували, що вона буде працювати на Unreal Engine 4.

Вони також обіцяли якісні спецефекти, які затягнуть будь-якого гравця.

Джерело: Xbox

Фото: Unsplash

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