Кілька простих порад, як почати медитувати: як обрати час і місце, як правильно налаштуватися – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Що може дати медитація?

Медитація – це східна духовна практика, яка спрямована на управління своєю свідомістю. Вона складається з декількох стадій, в процесі яких людина пізнає себе й очищається від руйнівних і небезпечних думок, емоцій, поведінки.

Під час медитації чергуються концентрація й розслаблення, і це допомагає заспокоїтися, звести думки до ладу і звільнитися від тривог і страхів. Така практика доступна кожному, однак важливо розуміти, що регулярні заняття сприяють складній трансформації психіки. Відбуваються зміни базових елементів свідомості й організації особистості, які кардинально впливає на життя, ваше ставлення до себе й людей.

Говорячи простими словами, медитація – це філософія, спосіб життя й особлива форма пізнання світобудови через управління своєю свідомістю. А мета її – це здорове тіло і здоровий розум, спокій, гармонія, врівноваженість і щастя. Люди, які регулярно практикують медитацію, зміцнюють волю й характер, поліпшують концентрацію, пам’ять і інтелект.

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Перед тим, як почати займатися медитацією, треба зрозуміти: де й коли це краще робити, як використовувати тіло для медитативної практики, що саме робити і як оцінити свій прогрес.

Час для медитації

Для медитації підходить будь-який час, але краще обирати найспокійніші години. Якщо ви живете у великому місті, працюєте за офісним графіком, можна виділити час для медитативної практики вранці, наприклад, між прийманням душу і сніданком, або ввечері перед сном.

Якщо ви молода мама в декреті, то краще обирати час, поки дитина спить або за нею доглядають ваші близькі. Якщо ж ви вільний фрілансер, який сам планує свій день, обирайте ваші улюблені години доби, коли можете залишитися наодинці із собою.

Важливо, щоби медитативні практики проходили щодня – тільки так ви зможете досягти прогресу й поліпшити своє життя. Розплануйте свій розклад так, щоби там щодня залишалася приблизно година вільного часу.

Місце для медитації

Місце для медитації має бути тихим, чистим, таким, що добре провітрюється, тобто – комфортним. Але на практиці часто не виходить знайти ідеальне приміщення. Завжди є ризик, що вам завадять хатні улюбленці, сусіди, комахи (якщо ви медитуєте на природі).

Доводиться підлаштовуватися під умови й медитувати в спеку, або сховавшись під пледом у негоду, коли за стінкою сусіди дивляться телевізор, а під вікнами діти кидають м’яч. Медитація полягає в умінні абстрагуватися від зовнішніх подразників. Згодом ви навчитеся не звертати увагу на шуми, які відволікають, не тільки під час занять, а й у повсякденному житті.

Поза для медитації

Для новачків найкраще підходить статична медитація, коли людина сидить у якійсь певній позі. Ідеально, якщо це буде поза лотоса, але якщо вам важко, оберіть інше положення тіла. Дуже добре підходить поза напівлотоса і японська поза для сидіння на підлозі, коли п’яти притиснуті до сідниць. Найпростіший варіант медитації – сидячи на стільці.

Перше правило: важливо, щоби в обраній для медитації позі вам було нескладно тримати спину рівно. Потрібно розслабити і випрямити шию, і трохи опустити підборіддя.

Друге правило: потрібно знайти баланс між розслабленням і тонусом, за умови, що тіло залишиться нерухомим. Це не так легко, як здається, тому що ми не звикли сидіти зовсім без руху, але з часом ви навчитеся боротися з тілесними імпульсами.

Як довго медитувати?

Новачкам можна починати медитувати 20 хвилин у день. За кілька місяців цей час можна поступово збільшити до 1 години або навіть більше. Якщо спочатку не вийде концентруватися 20 хвилин, почніть із 7–10 хвилин. Тут немає правильного рецепту.

Концентруватися краще на одному дуже простому об’єкті – так вам простіше буде перевести свідомість. Це може бути книга, точка на стіні, полум’я свічки. Вогонь особливо підходить людям, у яких є проблеми з концентрацією.

Уроки медитації

Початківцям будуть корисні онлайн-уроки медитації з професійним наставником. Ви одразу зрозумієте, що і як потрібно робити, зможете поставити інструкторові запитання й отримати персональні рекомендації. Можна також знайти готові уроки на YouTube з приємним музичним і голосовим супроводом.

Медитація тісно пов’язана зі ще однією цілющою духовною і фізичною практикою – йогою. Напрям йога-нідра викликає глибокий медитативний стан. Факти ICTV вибрали топ-5 поз для новачків, які допоможуть залишатися в гарній фізичній формі і знайти душевний спокій.