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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 23 липня

У четвер 23 липня під всьому світі відзначається Всесвітній день китів і дельфінів. Православні в цей день вшановують пам’ять преподобного Антонія Києво-Печерського, мученика Аполлонія Іконійського і пам’ять преподобних Євмен і Парфенія Гортинський.

Це 204 день року в григоріанському календарі, до кінця року залишається 161 день.

Іменини 23 липня святкують: Олександр, Антон, Данило, Петро.

Читайте: Календар свят на липень 2020

Народні прикмети на 23 липня:

  • якщо в цю ніч наснилися далекі родичі – можливо поповнення в родині;
  • птиці рано співають – до гарної погоди;
  • висока і яскрава веселка до сильного вітру;
  • не видно павуків – до дощів.

Що не можна робити 23 липня:

  • з’ясовувати стосунки з близькими;
  • вступати в конфлікти на роботі;
  • стригти волосся;
  • ходити в брудному одязі.

Кожен день в Україні відзначаються різні церковні свята. Ключовим святом є Великдень, від якого залежать дати перехідних свят.

Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

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