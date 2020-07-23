У четвер 23 липня під всьому світі відзначається Всесвітній день китів і дельфінів. Православні в цей день вшановують пам’ять преподобного Антонія Києво-Печерського, мученика Аполлонія Іконійського і пам’ять преподобних Євмен і Парфенія Гортинський.
Це 204 день року в григоріанському календарі, до кінця року залишається 161 день.
Іменини 23 липня святкують: Олександр, Антон, Данило, Петро.
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Народні прикмети на 23 липня:
- якщо в цю ніч наснилися далекі родичі – можливо поповнення в родині;
- птиці рано співають – до гарної погоди;
- висока і яскрава веселка до сильного вітру;
- не видно павуків – до дощів.
Що не можна робити 23 липня:
- з’ясовувати стосунки з близькими;
- вступати в конфлікти на роботі;
- стригти волосся;
- ходити в брудному одязі.
Кожен день в Україні відзначаються різні церковні свята. Ключовим святом є Великдень, від якого залежать дати перехідних свят.
Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.