Привітання з Днем ангела Олени в СМС і листівки

24 липня іменини відзначають жінки з ім’ям Олена.
Ім’я Олена походить із давньогрецької “Хелене” і означає “сонячна”, “сонячне світло”.
Святі з ім’ям Олена в 2020 році шануються 9 разів. 24 липня віряни вшановують пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги (у святому Хрещені Олена), яка першою прийняла християнство на Русі.
Її вважають покровителькою матерів синів і вдів.
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Не забудьте привітати рідних і близьких з днем ангела Олени.
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З іменинами, Олено!
Я вам щиро бажаю,
Нехай вас люблять, розуміють
Колеги, друзі та сім’я.
Бажаю щастя вам, удачі,
І чоловіка поруч, а не мачо.
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З іменинами, Олено!
Нехай ангел допомагає,
Від бід і негараздів зберігає,
І за здоров’ям твоїм пильно стежить.
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З днем ангела тебе привітаю я, Олено!
Ангел нехай тебе береже від бід,
Щастя за тобою нехай летить услід.
Крилами ангел хай вкриє від негоди,
Усі рівними в житті хай будуть дороги.
В Україні і світі, крім державних і церковних свят, існує безліч неофіційних дат, які присвячені, як професіям, так і окремим явищам.
Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.