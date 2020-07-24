День ангела Олени – привітання у листівках

День ангела Олени святкують 24 липня.

З давньогрецької мови це ім’я перекладається, як сонячна та сонячне світло. Також воно означає факел, вогонь.

Ім’я Олена походить від імені бога Сонця Геліоса.

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День ангела Олени припадає на 10 днів у році. Вважається, що потрібно святкувати у той день, який найближчий до дати дня народження.

24 липня православна церква шанують княгиню Ольгу (у Святому Хрещенні Олени).

Ольга була хрещена у Візантії, а також вона проповідувала християнську віру на Русі

24 липня – це день смерті Ольги.

Факти ICTV підготували листівки для привітання з Днем ангела Олени.

У церковному календарі на липень 2020 два великих православних свята – Різдво Іоанна Предтечі (7 липня), який у народі називають Івана Купала, і День святих апостолів Петра і Павла (12 липня).

Якщо ви хочете ознайомитися з іншими церковними святами в липні, то Факти ICTV склали свій календар.