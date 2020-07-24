Гороскоп на 25 липня 2020 для всіх знаків зодіаку пропонує всім відпочити, Раків просить не грати в лотереї, а Водоліїв вважає дуже, дуже поганими жонглерами.

Овен

Дев’ятка пентаклів

Овни, ця субота – для вас. В ній все буде добре, вона вам винагорода за прекрасно і чесно відпрацьований тиждень. Сьогодні просто відпочиньте і насолоджуйтесь тим, який ви молодець, і як чудово, що є такі вихідні.

Телець

Перевернуті Закохані

Підвішений, незрозумілий день у Тельців сьогодні за гороскопом на 25 липня. Ніяк не виходить взятись за щось одне, а якщо вже взятись, то нічого не приносить повноцінної радості. Це тому, що ви не впевнені до кінця, чого хочете насправді. Присвятіть день тому, щоб розібратися.

Близнюки

Перевернута Шістка мечів

Знаєте ось ці моменти, коли неможливо заснути, тому що згадуєш якусь давню дрібницю і думаєш, правий тоді був чи ні? Ось у вас сьогодні весь день такий. Невирішені до кінця ситуації вистрибують з минулого. Розірвати цю невеселу карусель суму досить легко. Якщо зрозумієте, що були неправі – просто вибачтесь. Все.

Рак

Перевернута Верховна Жриця

Головне – не грайте сьогодні в лотереї, навіть безпрограшні. У всіх Раків сьогодні день перезарядки інтуїції, тому нічого не додумуйте. Користуйтесь лише логікою і замість внутрішнього голосу слухайте тільки голос розуму. Або хоча б чиїсь поради. Інакше легко помилитись серйозно і неприємно.

Лев

Перевернута Дев’ятка посохів

Кожний раз, коли вас буде тягнуть с кимось про щось посперечатись, згадайте гороскоп на 25 липня за картами таро і подумайте, чи воно вам треба. Суперечки сьогодні можуть переростати в сварки, сварки – в криваву ворожнечу. Якщо не готові до кланової війни на сім поколінь, раз в житті притримайте думку при собі.

Діва

Перевернутий Рицар чаш

Коли думаєте, чим зайнятись в суботу, намагайтесь бути трохи реалістичнішими. Прийміть, що, можливо, ви не встигнете і стати майстром карате, і заробити перший мільйон, і здійснити навколосвітню подорож, і передивитись топ-100 фільмів на imdb. Можливо, воно й не треба, а треба просто провести день на дивані за грою в мортал комбат. Чому б і ні.

Терези

Перевернута Четвірка чаш

Закінчився робочий тиждень, і тепер ви раптом готові діяти, або навіть ДІЯТИ. Ну що ж, уперед. Не стримуйте себе тим, що вихідний і не варто нічого робити. Хочете – робіть. Все нове, що ви почнете сьогодні, принесе вам радість і прокладе дорогу в завтра.

Скорпіон

Перевернуте Сонце

Якщо щось сьогодні і похмурить вам день, то завищені очікування. Все буде і вийде, але на півтону нижче, гірше, повільніше, чим хотілось би. Скоригувати реальність не вийде, тому подумайте про те, щоб стишити очікування хоча б трохи. Тільки вони й отруюють суботу.

Стрілець

Перевернута Королева мечів

Не вигадуйте за інших, не вирішуйте, що вони думають, чого хочуть, що ю зробили насправді. Думки ваші сьогодні схильні закручуватись в зміїні кубла і мають мало стосунку до реальності. Якщо сумніваєтесь – просто спитайте. І повірте у ту відповідь, яку почуєте.

Козеріг

Перевернута Вісімка пентаклів

Тиждень був таким важким, що вже субота, а ви все почуваєтесь вичавленим. Рутина втомлює, а те, що післязавтра вона почнеться знову, лякає і псує вихідні. Спробуйте в цю суботу прислухатись до гороскопу на 25 липня 2020 для всіх знаків зодіаку і почати чомусь вчитися. Новий досвід, вища кваліфікація – і рутину можна буде лишити позаду, тому що нові роботи та посади буде відкрито.

Водолій

Перевернута Двійка пентаклів

У вихідні постійно лізтиме робота, в час з родиною – друзі (і навпаки), в гарний час в реальности – сповіщення зі смартфону. Дуже важко приділяти однаковий час всьому. Всі ці м’ячики вам в повітрі не втримати. А ви й не тримайте. Вирішіть, що для вас важливіше і цікавіше. А все інше спокійно почекає до завтра.

Риби

Імператриця

Хороший день для творчих Риб – сьогодні дуже добре створювати. Музика складається, тексти пишуться самі, коди – Біл Гейтс ридав би від цих гарних рядків. Всі інші до фонтану творчої енергії також припадуть і пектимуть гарні пироги, зачинатимуть гарних дітей. Навіть серіали дивитимуться дуже високохудожньо.

Гороскоп на липень

Згідно з докладним гороскопом на липень 2020, який для Фактів ICTV склала українська астролог Марина Скаді, найбільше фортуни місяць принесе Близнюкам, Дівам, Скорпіонам та Рибам.

Джерело: А как вам такой расклад