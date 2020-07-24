Гороскоп на тиждень, з 27 липня до 2 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 27 липня до 2 серпня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Увесь тиждень – це друга чверть місячних фаз. Люди перебувають на піку активності. Додаткових стимулів людині не потрібно, щоб не збитися з уже наміченого шляху. Деяка напруга, обумовлена квадратурами Венери і Нептуна, а також Марса і Меркурія, на тлі гармонійного аспекту Юпітер-Нептун, серйозних негативних наслідків не принесе.

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Протягом цього тижня процеси досягають максимального розвитку. Якщо ви затіяли щось минулого тижня, то подужаєте більшу частину роботи.

Гороскоп для Овнів

Енергійність і життєрадісність сприятимуть подоланню всіх перешкод. Динамічно будуть використовуватися всі надані можливості, будь-яка ініціатива у цей період буде сприятливою для початку підприємницької діяльності, яку необхідно виконати за короткий строк. У цей період зростає тенденція до появи тісніших партнерських стосунків з представниками протилежної статі. Зростає ваш авторитет на виробництві, ви зможете зміцнити свій престиж серед молодших співробітників, отримати похвалу і підтримку керівництва, активно впливати на думку компаньйонів у бізнесі.

Гороскоп для Тельців

З’являється можливість вийти за рамки, подолати будь-які обмеження і своєю поведінкою з шармом зачарувати навколишніх. Будь-який флірт має шанс на успіх, а загалом це створює сприятливий клімат для життєрадісності і задоволення. Ви здатні згладити гострі кути, використовуючи свій творчий потенціал у вирішенні ділових питань, в контактах і громадській діяльності. Період сприятливий для співпраці, взаємодії, переговорів і виступів. З’являються нові ідеї та інтереси, можливий сприятливий поворот у спілкуванні з колегами і партнерами, ділові стосунки можуть стати романтичними.

Гороскоп для Близнюків

Емоції сильніші за розум у цей період, інформація сприймається підсвідомістю. Дуже чутливі до слів і поведінки навколишніх. Думаєте тільки про родину та дім. Схильні закривати очі на деякі речі, що може привести до упередженості та неділового підходу у стосунках з колегами. Складно виділити з потоку думок головне та не головне, тому деколи виникають проблеми з висловленням своїх міркувань. Вас може долати сонливість, поганий настрій, занепад фізичних сил, відсутність бадьорості та впевненості. Якщо є можливість, краще влаштувати собі невеликий відпочинок.

Гороскоп для Раків

Не реагуйте на зовнішні подразники, інакше нервова атмосфера буде заважати конструктивному діловому спілкуванню і вирішенню важливих проблем. Жінки принести додаткові проблеми. Краще утриматися від операцій з нерухомістю, ремонту приміщення, від вкладення грошей, а також від ухвалення важливих рішень. Щодо сімейних і романтичних стосунків, то тут можливі сюрпризи. Це період перевірки ваших любовних або подружніх взаємин. Діти завдадуть додаткового клопоту, розкриваються прогалини в їх вихованні.

Гороскоп для Левів

Деяка невідповідність бажаного і дійсного, звичайно, може зіпсувати настрій, але не загальний сприятливий фон. Період більше підходить для відпочинку і розваг, ніж для ділової активності. Однак зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що значно допоможе під час вирішення справ у цей період. Сприятливий час для початку нових справ, реалізації творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення вищого суспільного становища. Негативними сторонами цього періоду є зависокі амбіції та егоїзм. У житті відбуваються важливі зміни.

Гороскоп для Дів

Цей період сприятливий для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення і вдосконалення, оптимально організувати застосування інтелектуального потенціалу ваших співробітників. Продуктивний обмін думками, проведення брифінгів та конференцій. Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладання угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами, отримання різних дозволів, можливо, завдадуть клопотів, але завершаться вдало.

Гороскоп для Терезів

Творча активність сприяє розробці нових ідей, а ваш талант та отримані знання у своїй професійній діяльності високо оцінються навколишніми. Багато людей відчують натхнення, підвищення інтуїції, що дозволяє добре розуміти інтереси навколишніх, а це допоможе вирішити багато поточних проблем. У багатьох людей посилюються психічні, підсвідомі процеси. Поліпшується стан тих, хто має психічні розлади. Хороший період для вирішення питань оподаткування, аліментів і спадщини, а також спільних ресурсів і розподілу доходів.

Гороскоп для Скорпіонів

Тиждень сприятливий для наведення ладу в офісі, зміни його зовнішнього вигляду, а також стилю і методів роботи та стосунків зі співробітниками. Гарний час для морських прогулянок, водних процедур, а також для налагодження гармонії в родині та з коханою людиною. Сприятливий період для укладання угод з нерухомості і в сфері послуг. Вдається встановити контакти з іноземцями, домовитися зі спонсорами, впливовими особами. Сприятливі далекі відрядження. Можливе отримання прибуткових, перспективних пропозицій, особливо з-за кордону. Сприятливий період для фінансів та вирішення майнових проблем.

Гороскоп для Стрільців

Тиждень підходить для оздоровлення, очищення організму. Дуже добре, якщо займетеся спортом. Можливе знайомство з духовним вчителем, а також подорожі та пізнання інших культур. У питаннях кар’єри і фінансів легше вирішувати проблеми і прибирати перешкоди на шляху до мети. Успіх прийде до чесних людей, які дотримуються принципів справедливості та субординації, поважають опонентів. Сприятливий період для політиків, громадських діячів, юристів, нотаріусів, дипломатів, педагогів, керівників дитячих центрів, спортсменів, артистів.

Гороскоп для Козерогів

Не варто бути надмірно відвертими у цей період, інакше в майбутньому це негативно позначиться на репутації. Вдалий час для вкладення грошей у міжнародні проекти. Стосунки, які почалися в цей час, можуть виявитися корисними і принести кар’єрні досягнення, просування в суспільстві і зміцнення соціального статусу. Знакові знайомства відбуваються в поїздках за кордон з представниками іноземної культури. Хороший період для налагодження стосунків з дітьми – їм важливо відчути свій авторитет. Сприятливий період для того, щоб починати і продовжувати вирішення юридичних питань.

Гороскоп для Водоліїв

Ви схильні до прямоти і чесності, яка може навіть стати джерелом конфліктів. Для успішного ведення справ важливі контакти з духовно розвиненими людьми. Період сприятливий для вирішення питань будівництва, техніки, сфери послуг, нерухомості. Є всі можливості налагодити сімейні стосунки, головне, не обманювати партнера і не хитрувати. З’явиться рішучість висловити свої претензії та інтереси. З’ясування стосунків виявиться конструктивним для шлюбу, ділових і партнерських взаємин. Хороший період для активного сімейного відпочинку, участі у спортивних заходах. Енергію можна з користю застосувати для облаштування вашого житла, роботи на дачній ділянці.

Гороскоп для Риб

Люди з тонкою душевною організацією стають надто вразливими і схильними літати в хмарах. Виникає плутанина у сімейних справах, стосунках з жінками. У цей період важливо спокійно і грунтовно мислити, вирішувати практичні питання, займатися робочими обов’язками. Якщо відчуєте напруженість в колективі, то це може означати, що назрівають інтриги і колективні змови, але проявляться вони не скоро. Керівництво не відрізняється лояльністю – не варто підходити з проханнями про підвищення зарплати, підписати відпускний лист. Краще дотримуватися консервативного підходу в роботі і справах.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.