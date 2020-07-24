Куди піти з дитиною в Києві на вихідні: афіша заходів

Питання куди піти з дитиною в Києві хвилює десятки родин, адже другий місяць літа майже закінчився.

Цими вихідними дитячі розважальні заходи у Києві відбуватимуться на популярних локаціях на свіжому повітрі.

Щоб діти не сумували вдома на літніх канікулах, вихідні варто проводити цікаво й активно.

Факти ICTV підготували для вас афішу заходів, куди піти з дитиною в Києві на вихідні.

Нагадуємо, що карантин в Україні триває. Відвідуючи масові заходи з дітьми, не забувайте дотримуватися безпечної дистанції, використовувати маски та санітайзери. Будьте здорові!

Літо на ВДНГ

адреса – Київ, проспект Академіка Глушкова, 1;

ціна – 150-170 грн (для дорослих), 140-120 грн (для дітей).

Величезна програма Літо на ВДНГ 2020 почала діяти у травні і протриває до вересня.

Протягом цих вихідних дітям можна показати Фентезі-парк просто неба Живі дракони та Чарівні дерева та зоопарк Animal Park.

Окрім цього, працює прокат самокатів та велосипедів, декілька різних дитячих розважальних зон та мотузковий Sky Park.

Музей Авіації

адреса – Київ, вул. Медова, 1;

ціна – 100 грн (для дорослих), 80 грн (для дітей від 7 років);

екскурсія – 300 грн.

Державний музей авіації в Жулянах проводить безліч заходів та вистав. Підготовлені аніматори разом із дітьми виконують різні ігрові завдання, отримуючи найголовніші знання про авіацію.

Дитячі екскурсії передбачають знайомство із вертольотами, пасажирськими літаками та навіть військовими винищувачами.

Дитячий квест Джуманджі

адреса – Київ, парк Наталка, Оболонь;

ціна – 300 грн з дитини;

попередній запис – 099 244 72 73.

Захоплюючий квест Джуманджі діти запам’ятають надовго, адже за півтори години вони зможуть відчути себе справжніми жителями джунглів.

Разом із професійними акторами, які створять атмосферу справжньої пригоди, учасники квесту розгадуватимуть безліч логічних завдань, відгадуватимуть секретні коди та шукатимуть заховані скриньки.

До квесту допускаються діти віком 8-12 років.

Дитячі майстер-класи у Царському селі

адреса – Київ, вул. Лаврська, 22;

попередній запис – 067 434 11 22.

Ресторанний комплекс Царське село підготував для відвідувачів справжні сімейні вихідні.

П’ять майстер-класів за два дні – серед них ви обов’язково оберете найцікавіший. У програмі – майстер-класи з кулінарії, малювання та навіть плетіння із соломи.

Після занять на дітей чекатиме яскравий виступ музикантів.

Дитячий квест Антивірус

адреса – Київ, вул. Борова, парк Партизанської слави;

ціна – 250 грн з дитини;

попередній запис – 095 895 86 87.

Команда аматорів 25 липня у парку Партизанської слави проведе тематичний квест для дітей від 8 років.

Головна мета для учасників – дізнатися, що це за вірус і на що він здатний. Під час виконання логічних завдань діти шукатимуть справжні ліки від небезпечного вірусу.

Правила прогулянок під час карантину

Постановою Кабміну адаптивний карантин продовжено до 31 серпня.

Головними правилами прогулянок під час карантину в Україні залишається обов’язкове носіння захисних масок у місцях скупчення людей.

Щоразу після прогулянок необхідно ретельно мити руки, а на вулиці можна користуватися антисептичними серветками або санітайзерами.

Щонайменше півтора метра – такою є рекомендована дистанція, якої необхідно дотримуватися у громадських місцях.