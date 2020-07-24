Липень, 24, 2020 в 7:30

У п’ятницю, 24 липня, погода в Україні буде сонячною, місцями синоптики очікують температуру до 31 градуса.

На Заході України вдень очікується температура від 23 до 25 градусів переважно без опадів. Дощі синоптики прогнозують лише в Ужгороді. Вночі температура сягатиме 10-12 градусів.

На Півночі країни синоптики прогнозують вдень від 24 до 26 градусів, вночі ж стовпчики термометрів покажуть 12-14 градусів.

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На Сході України синоптики обіцяють вдень температуру від 23 до 27 градусів. Вночі температура спаде до 11-13 градусів тепла.

На Півдні України температура сягатиме 28-30 градусів вдень, а вночі очікується від 17 до 19 градусів тепла.

Погода на вихідні

З 25 по 26 липня в Україні очікується спекотна погода. Однак в деяких регіонах синоптики також прогнозують і дощі.

Найвища температура очікується на півдні до 32 градусів. У східних областях трохи прохолодніше – до 28 градусів.

У неділю, 26 липня, грози накриють більшу територію України і поширяться на північні регіони.