У трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 вставили уривок поеми Тараса Шевченка

Уривок поеми Катерина Тараса Шевченка вставили у трейлер комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, який вийшов 23 липня.

Її розробкою займається студія GSC Game World, яка базується у Києві.

Уважні гравці підмітили віддзеркалений уривок на склі однієї з лабораторії у грі.

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Катерина — поема Тараса Шевченка(1814-1861), яку він написав у 1839 році. Присвятив її меценату Василю Жуковському, який викупив поета з кріпацтва.

Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

Серія ігор S.T.A.L.K.E.R. розповідає про сталкерів – людей, які йдуть в радіоактивну Чорнобильську зону, щоб знайти артефакти, які виконують бажання.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2

Дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 поки невідома. Водночас точно відомо гра вийде на Xbox Series X і ПК.

Гру розробляють з 2018 року, коли вперше заявили про продовження серії.

Перша гра S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля вийшла у 2006 році. Далі був випуск ще двох серій – S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо та S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті.