У трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 вставили уривок поеми Тараса Шевченка

Уривок поеми Катерина Тараса Шевченка вставили у трейлер комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2, який вийшов 23 липня.
Її розробкою займається студія GSC Game World, яка базується у Києві.
Уважні гравці підмітили віддзеркалений уривок на склі однієї з лабораторії у грі.
Читайте: Fear the Wolves: перший трейлер гри від творців S.T.A.L.K.E.R.
Катерина — поема Тараса Шевченка(1814-1861), яку він написав у 1839 році. Присвятив її меценату Василю Жуковському, який викупив поета з кріпацтва.
Не слухала Катерина
Ні батька, ні неньки,
Полюбила москалика,
Як знало серденько.
Полюбила молодого,
В садочок ходила,
Поки себе, свою долю
Там занапастила.
Серія ігор S.T.A.L.K.E.R. розповідає про сталкерів – людей, які йдуть в радіоактивну Чорнобильську зону, щоб знайти артефакти, які виконують бажання.
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2
Дата релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 поки невідома. Водночас точно відомо гра вийде на Xbox Series X і ПК.
Гру розробляють з 2018 року, коли вперше заявили про продовження серії.
Перша гра S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля вийшла у 2006 році. Далі був випуск ще двох серій – S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо та S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті.