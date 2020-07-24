Що робити, якщо нудно: чим зайняти себе вдома

Чим зайняти себе вдома, якщо нудно, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

1. Спечіть самаколики

Їжа завжди піднімає настрій, але це не означає, що потрібно сидіти на дивані та об’їдатися шоколадом. Краще зготуйте щось власноруч. Наприклад, спечіть печево, кекси чи навіть торт.

2. Краса врятує світ та ваш час

Цей пункт особливо стосується жінок. Перегляньте ваш гардероб та підберіть образи, також відсортуйте речі, які просто займають місце на ваших полицях. Спробуйте зробити макіяж чи косметичні процедури: маски, пілінги, манікюр чи корекцію брів.

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3. Світ кіно

У світі є безліч крутих фільмів, які потребують вашої уваги. Всіх їх не передивишся, але коли нудно вдома, то можна влаштувати кінозал з смаколиками та поринути у кінематографічні пригоди.

4. Спорт та саморозвиток

Красиве тіло – це ознака здоров’я та молодості. Не важливо скільки вам років, піднімайтесь із дивану та виконуйте вправи, також крутіть обруч для бездоганної талії чи виконуйте кардіо.

Але удосконалювати потрібно не тільки тіло, але й розум. Займіться тим, що завжди відкладаєте на потім, наприклад, почніть вчити англійську чи можливо удосконалюйте гру на фортепіано.

5. Чистота всюди

Один із варіантів – наведіть чистоту вдома. Так ви зможете зайняти свій час і відчути комфорт. Найкраще прибирати із музикою, це піднімає настрій та активність.

6. Візьміться за давно забутий проект

Якщо ви все ще думаєте, що робити якщо нудно, то візьміться за давно забутий проект: зробіть перестановку дома, придбайте нову річ через інтернет, придумайте та розпишіть омріяний дизайн кімнати або ж намалюйте його, чи просто, нарешті, поприбирайте у коморі.

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7. Соцмережі – нова реальність

Візьміть телефон та почніть знімати відео, робити нестандартні фото, беріть участь у челенджах. Діліться емоціями з друзями та веселіться, навіть коли ви за кілька кілометрів.

8. Друзі поруч

Влаштуйте вечірку! Коктелі, музика, їжа та близькі люди, здається, більше нічого не потрібно для щастя. Придумайте різні конкурси чи зіграйте в ігри – перевірена схема, буде справді весело.

9. Виходьте за межі

Якщо вже зовсім не знаєте чим зайняти себе дома, тоді просто вийдіть із нього. Підіть на прогулянку у парк, в кіно чи кафе, у торговий центр. Якщо погода дозволяє, то зробіть пікнік на вулиці, виїздіть на озеро чи в ліс. І пам’ятайте, що ваш настрій залежить тільки від вас і завжди можна придумати чим зайняти себе.