У США чоловік зірвав джекпот у $22 млн і віддав половину через клятву

Мешканець Америки зі штату Вісконсин Том Кук, який виграв джекпот у лотереї, поділився своїм виграшем із товаришем через обіцянку.

Чоловік та його друг Джозеф Фіні у 1992 році пообіцяли одне одному, якщо один з них виграє у лотереї Powerball, то виграш вони поділять порівну.

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В червні Том Кук придбав виграшний квиток та зірвав джекпот у $22 млн на Synergy Coop у Меномонії.

Після цього Том повідомив Фіні, що він дістав щасливий квиток та готовий поділитись виграшем.

Після отримання джекпоту американець Том Кук вийшов на пенсію. Ніхто з них не планує використати гроші у екстравагантний спосіб, наразі кожен з них планує більше часу проводити разом з сім’єю.

– Ми можемо робити те, що нам подобається. Я не міг знайти кращого способу вийти на пенсію, – повідомив Том Кук.

Кожен отримав $5,7 млн після сплати усіх податків. Шанси на виграш джекпоту Powerball складають 1 до 292 мільйоні.

Виграші у лотереї

У Сіднеї в Австралії жінка виграла $50 млн після придбання першого у житті лотерейного квитка. Австралійка придбала квиток під час відпочинку, а про те, що виграла джекпот дізналася через декілька днів після жеребкування.

Жінка розповіла, що поки немає планів на що витратити гроші.