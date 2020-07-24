Вони тупіші, ніж думають: Маск про людей, які не бачать загрози штучного інтелекту

Ілон Маск, який уже давно попереджає про небезпеку штучного інтелекту, засумнівався у розумових здібностях людей, які в це не вірять.
Маск заявив, що розумні люди, які припускають, що машина не може бути розумнішою і обдурити людину, фактично знижують свій захист перед штучним інтелектом.
– Це недолік у їхній логіці. Вони просто набагато тупіші, ніж думають, – сказав засновник Tesla і SpaceX.
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Попередження Маска про штучний інтелект
Раніше Маск заявляв, що штучний інтелект може бути навіть небезпечнішим, ніж ядерна війна.
Одне з його занепокоєнь полягає в тому, що ШІ замінить людей-працівників.
Водночас бізнесмен також попереджає, що штучний розум може вирішити, що він більше не потребує людей.
Джерело: Business Insider
Фото: CNET