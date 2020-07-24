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Факти / Lifestyle

Вони тупіші, ніж думають: Маск про людей, які не бачать загрози штучного інтелекту

Ілон Маск, який уже давно попереджає про небезпеку штучного інтелекту, засумнівався у розумових здібностях людей, які в це не вірять.

Маск заявив, що розумні люди, які припускають, що машина не може бути розумнішою і обдурити людину, фактично знижують свій захист перед штучним інтелектом.

– Це недолік у їхній логіці. Вони просто набагато тупіші, ніж думають, – сказав засновник Tesla і SpaceX.

Читайте: Маск розповів про майбутнє людей і штучного інтелекту

Попередження Маска про штучний інтелект

Раніше Маск заявляв, що штучний інтелект може бути навіть небезпечнішим, ніж ядерна війна.

Одне з його занепокоєнь полягає в тому, що ШІ замінить людей-працівників.

Водночас бізнесмен також попереджає, що штучний розум може вирішити, що він більше не потребує людей.

Джерело: Business Insider

Фото: CNET

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