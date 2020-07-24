В п’ятницю 24 липня православні вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги, мученика Кіндея сидские і згадують диво великомучениці Євфимії Всехвальної.

У Вануату в цей день відзначається День дітей, а в Еквадорі – день Симона Болівара.

Це 205-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 160 днів.

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Іменини 24 липня святкують: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга.

Прикмети на 24 липня:

якщо в цей день жарко – на наступний день варто чекати дощів;

сонячна погода обіцяє хороший врожай;

багато павутини до сильних вітрів;

багато роси – наступний тиждень буде дощовим.

Що не можна робити 24 липня:

брати в борг і витрачати багато грошей;

займатися пранням і прибиранням в будинку;

з’ясовувати стосунки з колегами;

сваритися з близькими.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.