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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 24 липня

В п’ятницю 24 липня православні вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги, мученика Кіндея сидские і згадують диво великомучениці Євфимії Всехвальної.

У Вануату в цей день відзначається День дітей, а в Еквадорі – день Симона Болівара.

Це 205-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 160 днів.

Читайте: Календар свят на липень 2020

Іменини 24 липня святкують: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга.

Прикмети на 24 липня:

  • якщо в цей день жарко – на наступний день варто чекати дощів;
  • сонячна погода обіцяє хороший врожай;
  • багато павутини до сильних вітрів;
  • багато роси – наступний тиждень буде дощовим.

Що не можна робити 24 липня:

  • брати в борг і витрачати багато грошей;
  • займатися пранням і прибиранням в будинку;
  • з’ясовувати стосунки з колегами;
  • сваритися з близькими.

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.

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