В п’ятницю 24 липня православні вшановують пам’ять рівноапостольної Ольги, мученика Кіндея сидские і згадують диво великомучениці Євфимії Всехвальної.
У Вануату в цей день відзначається День дітей, а в Еквадорі – день Симона Болівара.
Це 205-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 160 днів.
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Іменини 24 липня святкують: Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга.
Прикмети на 24 липня:
- якщо в цей день жарко – на наступний день варто чекати дощів;
- сонячна погода обіцяє хороший врожай;
- багато павутини до сильних вітрів;
- багато роси – наступний тиждень буде дощовим.
Що не можна робити 24 липня:
- брати в борг і витрачати багато грошей;
- займатися пранням і прибиранням в будинку;
- з’ясовувати стосунки з колегами;
- сваритися з близькими.
Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.