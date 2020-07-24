24 липня – День ангела Олени, тому ми зібрали найкращі привітання у СМС.

Олена – давньогрецьке ім’я, що означає факел, тому жінки з цим ім’ям вважаються обраними і світлими. У грецькій міфології – це найвродливіша з жінок.

Найвідоміші Олени за всю історію:

давньогрецька героїня поем Іліада та Одіссея Гомера Олена Прекрасна, через яку розгорілася Троянська війна;

через яку розгорілася Троянська війна; свята Олена Константинопольська – мати римського імператора Костянтина Великого;

– мати римського імператора Костянтина Великого; правителька Київської Русі княгиня Ольга, яка прийняла хрещення у 995 році під ім’ям Олена.

24 липня вшановують пам’ять княгиня Ольга (у святому Хрещені Олена).

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Привітання з Днем Олени

Сьогодні настали іменини

У Олени, найкращої людини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

* * *

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела, Олено, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

* * *

Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

* * *

У кожного є ангел-хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел-покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких, як ми із вами, жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!

* * *

Сьогодні, Оленко, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

* * *

З Днем ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

* * *

Свят у світі є багато.

Лиш в Олени нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

* * *

Олено! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

24 липня православна церква вшановує пам’ять княгині Ольгу, яка була хрещена в Візантії, а також вона проповідувала християнську віру на Русі.

З цієї нагоди Факти ICTV також створили привітання в листівках з Днем ангела Олени.