24 липня – День ангела Олени, тому ми зібрали найкращі привітання у СМС.
Олена – давньогрецьке ім’я, що означає факел, тому жінки з цим ім’ям вважаються обраними і світлими. У грецькій міфології – це найвродливіша з жінок.
Найвідоміші Олени за всю історію:
- давньогрецька героїня поем Іліада та Одіссея Гомера Олена Прекрасна, через яку розгорілася Троянська війна;
- свята Олена Константинопольська – мати римського імператора Костянтина Великого;
- правителька Київської Русі княгиня Ольга, яка прийняла хрещення у 995 році під ім’ям Олена.
24 липня вшановують пам’ять княгиня Ольга (у святому Хрещені Олена).
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Привітання з Днем Олени
Сьогодні настали іменини
У Олени, найкращої людини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
* * *
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела, Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
* * *
Твоє ім’я Олена – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
* * *
У кожного є ангел-хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел-покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких, як ми із вами, жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: Олена, ти моє дитя!
* * *
Сьогодні, Оленко, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
* * *
З Днем ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
* * *
Свят у світі є багато.
Лиш в Олени нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
* * *
Олено! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
24 липня православна церква вшановує пам’ять княгині Ольгу, яка була хрещена в Візантії, а також вона проповідувала християнську віру на Русі.
З цієї нагоди Факти ICTV також створили привітання в листівках з Днем ангела Олени.