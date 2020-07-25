До кінця доби 25 липня у Київській області очікують грози, місцями можливий град та шквали до 15-20 м/с.

Синоптики також попереджають про грози у Києві.

На заході країни оголошено I рівень небезпеки через грози.

Читайте: Спека трошки затримається: прогноз погоди в Україні на літо 2020

Через зливи у Закарпатській області можливе швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-0,8 м з пiдтопленнями, утворення локальних селевих потоків.

Синоптики кажуть, що літо в Україні триватиме до кінця вересня.

Водночас погода восени 2020 та взимку 2021, за їхніми прогнозами, буде теплішою, ніж зазвичай.

Вони пов’язують це зі зміною клімату. Південні райони України поступово наближаються до балканському або грецькому клімату.

Тобто помітно підвищується температура, зменшується ефективність опадів за рахунок їх випаровування, що призводить до посушливості клімату в цих районах.