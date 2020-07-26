День працівників торгівлі 2020: привітання у листівках

День працівників торгівлі 2020 припадає на 26 липня.

Свято має плаваючу дату і відзначається щорічно в останню неділю липня.

Дата була заснована указом президента Леоніда Кучми в 1995 році.

Свято було створене для того, щоб підтримати ініціативи працівників торгівлі та профспілок.

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День працівників торгівлі є професійним святом продавців, касирів, а також працівників кафе і ресторанів.

Якщо у вас є знайомі, які працюють у сфері торгівлі – обов’язково привітайте їх листівкою або СМС.

Факти ICTV зібрали найкращі листівки до Дня працівників торгівлі 2020.

Свята в Україні

В Україні існує величезна кількість свят. Вони діляться на державні та неофіційні. Перша категорія дарує українцям додаткові вихідні і відзначається на загальнонаціональному рівні.

Факти ICTV склали повний календар свят на 2020 рік, який не дасть пропустити жодної важливої дати.