Погода в Україні на сьогодні - 26 липня 2020

У неділю, 26 липня, грози накриють більшу територію України та поширяться на північні регіони аж до Сум.
На півдні і сході температура повітря підвищиться до +33°.
У центральних областях України прогнозують від +26° до +30°.
На півночі та заході середня температура становитиме +23°, буде доволі прохолодно та пройдуть грози.
У столиці дощитиме другий день поспіль, температура повітря сягатие +27°.
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В Укргідрометцентрі кажуть, що літо в Україні триватиме до кінця вересня.
Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.
Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.