Погода в Україні на сьогодні - 26 липня 2020

У неділю, 26 липня, грози накриють більшу територію України та поширяться на північні регіони аж до Сум.

На півдні і сході температура повітря підвищиться до +33°.

У центральних областях України прогнозують від +26° до +30°.

На півночі та заході середня температура становитиме +23°, буде доволі прохолодно та пройдуть грози.

У столиці дощитиме другий день поспіль, температура повітря сягатие +27°.

Читайте: Спека трошки затримається: прогноз погоди в Україні на літо 2020

В Укргідрометцентрі кажуть, що літо в Україні триватиме до кінця вересня.

Загалом погода восени 2020 та взимку 2021 очікується теплішою, ніж зазвичай.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною, становить менше 10%.