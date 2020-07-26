День працівників торгівлі відзначається щорічно в останню неділю липня. У 2020 році цей день припадає на 26 липня. За традицією в цей день вітають всіх, хто причетний до торгівлі та ресторанного бізнесу.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем працівників торгівлі в СМС.

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Приємно, коли нас з посмішкою зустрічають,

Зрозумівши наше прохання, товар розгортають

І швидко обслужать, не псуючи нам нерви, –

Ось це і є майстерність, класний сервіс.

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Це свято як не відзначати?

Потрібно кожному вміти купити, продати.

Чесність ми відсвяткуємо сьогодні,

Щоб були покупці задоволені.

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Вона з посмішкою нас зустрічає,

Товар завжди нам пропонує,

Вона підкаже, дасть пораду?

Хто ж це? Скажіть мені правду!

Це продавець наш найкращий,

Не знайдеш її ти крутіше,

Вона нам усім необхідна,

Вона – гордість всього магазина!

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Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

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Бажаю тобі у праці успіху,

Благополуччя і сміху,

Дорогу життя до ста літ

І багато радості без бід.

Нехай кожен твій робочий день

У прекрасне свято перетвориться

І ніколи печалі тінь

У ваших очах не відтвориться.

Також Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік із найголовнішими православними датами, переліком поминальних днів та постів.

Наступного вівторка, 28 липня, всі віряни святкуватимуть День хрещення Київської Русі-України.