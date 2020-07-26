Оновлення в Telegram: відеозв'язок, Люди поруч і статистика

Соціальна мережа Telegram презентувала низку нових функцій у своєму новому оновленні, яке викотили 26 липня.

Також Telegram тестує функцію відеодзвінків. Однак вони поки доступні тільки на iOS.

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Користувачам необхідно завантажити найактуальнішу версію Telegram 6.3. Потім потрібно 10 разів натиснути на значок налаштувань і відкрити debug-меню. Потім вибираємо Experimental Feature. Зателефонувати у вас вийде тільки тим, хто вже активував цю функцію.

Відеоаватара в Telegram

З’явилася можливість завантажувати у профіль відео замість статичних фото. Крім того, запис можна буде відредагувати: яскравість, контраст, додати стікер.

Також головним фото можна зробити будь-яке відео або фото з тих, які вже у вас є.

Розділ Люди поруч

Тепер соцмережа буде відображати, на якій відстані від вас перебуває людина. Якщо ви хочете, щоб користувач міг вас легко знайти, то потрібно зайти в розділ Контакти, Знайти людей поруч і натиснути Показувати мене тут.

Однак, якщо вам не хочеться отримувати повідомлення від людей, яких немає у списку контактів, то в розділі Конфіденційність можна автоматично вимкнути повідомлення і переновити в архів нові чати з користувачами. Всі такі чати доступні в папці Архів і їх можна повернути в основний список у будь-який момент.

Попередній огляд

Якщо в повідомленні присутнє зображення або відео, його зменшена копія буде відображена прямо в повідомленні та списках чатів. Також такі іконки будуть відображатися під час пошуку в чаті.

Статистика груп

Власники груп з 500 і більше користувачів тепер можуть побачити розгорнуту статистику активності учасників і зростання спільноти.

Емодзі

У Telegram з’явилися нові анімовані емодзі.

Великі файли

З 2014 року Telegram дозволяє відправляти будь-які файли розміром до 1,5 гігабайт.

Тепер максимальний розмір кожного файлу складає 2 гігабайти.

Spotify в Україні

З 15 липня популярний стрімінговий сервіс Spotify доступний в Україні та ще 12 країнах Європи.

У цьому списку – Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Казахстан, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Росія, Сербія та Словенія. Загалом він тепер працює у 92 країнах світу.